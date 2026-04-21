Von der Leyen’den Avrupa için 'Türk etkisi' uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin” dedi. Von der Leyen ayrıca nükleer enerjiden vazgeçmenin hata olduğunu söyledi.

Almanya’nın Hamburg kentinde Die Zeit gazetesinin 80’inci yıl etkinliğinde konuşan Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

‘TÜRK ETKİSİNE GİRMEMELİ’

Von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.”

‘BAĞIMSIZLIK ŞART’

Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini ancak bu dönemin sona erdiğini belirten von der Leyen, “Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız” dedi. AB’nin kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

‘DIŞ POLİTİKADA OYBİRLİĞİ DEĞİŞMELİ’

AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savunarak, Dışişleri Bakanları Konseyi’nde çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulundu. Avrupa’nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini dile getirdi.

‘NÜKLEER ENERJİDEN VAZGEÇMEK HATAYDI’

Enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan von der Leyen, yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de gerekli olduğunu belirterek, “Nükleer enerjiden vazgeçmek bir hataydı” dedi.

