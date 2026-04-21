Gerekçe İran savaşı: Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Uluslararası Havalimanı’nda İsrailli şüphelilere yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. Times of Israel'de yer alan habere göre, yaklaşık 40 İsrail vatandaşı şüpheli pasaport işlemleri sırasında Rus yetkililerce durduruldu.

SAATLERCE BEKLETİLDİLER

Aktarılan bilgilere göre, İsrailli şüpheliler uzun süre bekletildi. Bir Rus muhalefet sitesinde yer alan haberde ise yetkililerin, İran'la savaşa “karıştıkları” gerekçesiyle İsraillileri gözaltına aldığı öne sürüldü. Habere göre, aralarında Rus pasaportu taşıyanların da olduğu onlarca İsrailli şüpheli gözaltında tutuldu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı doğrulayarak Rus yetkililerle temasa geçildiğini bildirdi. Bakanlık, temasların ardından yaklaşık 40 vatandaşın serbest bırakıldığını açıkladı. Yolcuların “uyarı belgeleri” niteliğindeki evrakları imzaladıktan sonra salıverildiği öğrenildi. İsrail'deki bir kaynak ise olaya karışan İsrailli sayısının “belirtilenden daha az, ancak çok da az olmadığını” söyledi. Aynı havalimanında daha önce de benzer bir olayın yaşandığı belirtildi.