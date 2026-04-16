Rusya'dan açık tehdit listesi! Avrupa'daki tesisler tek tek işaretlendi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev’in Avrupa’daki askeri üretim tesislerini hedef gösteren açıklamaları, Moskova ile Batı arasındaki gerilimi yeni bir eşiğe taşıdı. Paylaşılan hedef listesi ve alaycı ifadeler, olası bir tırmanmanın sinyali olarak yorumlandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla Avrupa’ya yönelik tehdit dozunu artırdı. Avrupa genelinde insansız hava aracı (İHA) ve askeri ekipman üreten tesislerin Rus ordusu için “potansiyel hedef” olduğunu belirten Medvedev, bu saldırıların ne zaman gerçekleşeceğinin “sahadaki gelişmelere bağlı” olduğunu ifade etti. Alaycı bir dil kullanan Medvedev’in “Rahat uyuyun, Avrupalı ortaklar!” sözleri dikkat çekti.

Rusya tarafından paylaşıldığı öne sürülen listede özellikle İngiltere’deki bazı noktalar öne çıktı. Suffolk bölgesindeki Mildenhall kasabasında yer alan ve Ukrayna’ya füze üretimi yaptığı iddia edilen “Fire Point” tesisinin listede yer alması, endişeleri artırdı. Aynı bölgede bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri için stratejik öneme sahip RAF Mildenhall üssü, tehdidin boyutunu daha da kritik hale getirdi.

LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

İngiltere ayağında yalnızca askeri tesisler değil, Londra ve Leicester gibi şehirlerdeki bazı adreslerin de listede bulunduğu iddiaları, gerilimin sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret ederken olası bir çatışmanın Avrupa geneline yayılabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi.

Listede ayrıca Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de iki teknoloji şirketi bulunuyor. Şirketlerden biri Ankara diğeri ise Yalova'da üretim yapıyor.

UKRAYNA DESTEĞİ ELEŞTİRİLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği desteği sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada, Avrupa ülkelerinin İHA üretimini ve tedarikini artırma kararının “askeri-politik gerilimi bilinçli şekilde tırmandırdığı” savunuldu. Moskova yönetimi, bu adımların Avrupa’yı doğrudan çatışmanın bir parçası haline getirdiğini ileri sürüyor.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların sahadaki askeri gelişmeler kadar psikolojik ve siyasi baskı unsuru taşıdığına dikkat çekti. Ancak kullanılan sert ton ve doğrudan hedef gösterme, Avrupa güvenliği açısından yeni ve daha riskli bir döneme girildiği yorumlarına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

