Yunanistan Lozan’ı İsrail füzeleriyle delecek

Güney Kıbrıs’ın İsrail’den 150 kilometre menzilli Barak MX savunma ve füze sistemi almasının ardından Yunanistan’dan kritik bir adım geldi. Atina yönetimi, İsrail’den 35-300 kilometre menzilli, her biri 36 füzeden oluşan PULS savunma ve roketatar sistemleri satın aldı.

ANLAŞMA İMZALANDI VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yunanistan parlamentosunun verdiği onayın ardından anlaşma, 6 Nisan günü Yunanistan Savunma Silahlanma Genel Direktörü Tümgeneral Ioannis Bouras ile İsrail şirketi direktörü emekli Tuğgeneral Yair Kulas tarafından imzalandı ve dün yürürlüğe girdi. PULS üreticisi İsrail “Elbit Systems” şirketine 600 milyon dolar ödenecek.

ADALAR VE MERİÇ KIYISINA KONUŞLANDIRILACAK

Lozan Anlaşması’na aykırı olmasına rağmen Ege adalarını silahlandırıp, Kerpe ve Semadirek’e de füze bataryaları koyan Yunanistan, PULS çoklu füze saldırı ve savunma sistemini de Ege adaları ve Türkiye sınırına yakın bölgelere, Meriç’e yerleştirecek. Bataryalardaki sistem, hem balistik füzeleri imha ediyor hem de bir hedefe yönelik saldırı amaçlı kullanılabiliyor.

PULS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sözcü'nün haberine göre İsrail roketatarlar için 10 yıl süreyle bakım onarım lojistik hizmeti de verecek, eğitim amaçlı füzeler, güdümlü füzeler ve gezici füzeler de Yunanistan’a teslim edilecek. PULS, farklı mesafelerde çeşitli füze türlerini fırlatabilen, modern roket topçu sistemi olarak biliniyor. Halen Azerbaycan, Hindistan, Danimarka, Hollanda, Kazakistan ve Sırbistan tarafından da kullanılıyor. İspanya ise bu sistemi almaktan Gazze savaşı nedeniyle vazgeçti.

Yunanistan’ın Türkiye karşıtlığı sınır tanımıyor

YUNANİSTAN’IN İSRAİL SİLAHLARI

Yunan Silahlı Kuvvetleri halen İsrail menşeli çeşitli silah ve savunma sistemlerini aktif olarak kullanıyor ve yeni tedarikler de yapıyor. İsrail üretimi İHA’ları da Ege ve Doğu Akdeniz’de gözetleme faaliyetlerinde kullanıyor.