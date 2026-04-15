Yunanistan’ın Türkiye karşıtlığı sınır tanımıyor

Ege’deki ada işgalleri, adalara silah yığınağı ve şarkıcı Işın Karaca’nın sınır dışı edilmesiyle Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumu bardağı taşırdı. Ankara’nın tepkisizliği dikkat çekiyor.

Yunanistan’da son dönemde Türkiye karşıtlığı zirve yaptı. Deprem nedeniyle yaşanan normalleşme dahi Atina’nın düşmanca tavrını değiştirmedi. Komşu ülke, Ege’de adaları işgal edip silahlandırırken, uluslararası platformlarda Türkiye karşıtı politika izliyor.

ADA İŞGALLERİ VE SİLAHLANMA

Sözcü’nün haberine göre Ege Denizi’nde Türkiye’nin egemenliğinde bulunan 18 ada ve 2 kayalık Yunan işgaline uğradı. Lozan (1923) ve Paris (1947) anlaşmalarına göre “gayriaskeri statüde” kalması gereken adalara silah yığınağı yapıldı. Kerpe Adası’na Amerikan Patriot hava savunma sistemi yerleştirildi. Atina, son olarak Gelibolu’ya 6 mil uzaklıktaki Semadirek Adası’na Patriot yerleştirme kararı aldı.

ASKERİ FONLARA VE F-16 SATIŞINA ENGELLER

Yunanistan, Türkiye’nin askeri yatırımlarını finanse edecek AB fonlarına erişimini engelliyor. Türkiye’nin SAFE programına katılımı ve 150 milyar euroluk Avrupa savunma fonundan kredi almasına karşı çıkıyor. Ayrıca Yunanistan ve diasporası, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını uzun süre engelledi.

ŞARKICI IŞIN KARACA’YA SINIR DIŞI

Ünlü sanatçı Işın Karaca, bayram tatilinde ailesiyle Yunanistan’a gitti. Schengen vizesi olmasına rağmen ülkeye alınmadı. Karaca, 2024’te Gümülcine’de verdiği konserde “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” dediği için kara listeye alındığını, bu nedenle Atina’ya giremediğini açıkladı.

İŞKEMBE ÇORBASINA DA SAHİP ÇIKTILAR

Yunanistan yıllardır baklava, yoğurt, cacık, kahveden sonra şimdi de işkembe çorbasının kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Türklerin “işkembe”, Yunanlıların “patsa” dediği çorbanın Homeros’un Odysseia destanında geçtiğini öne sürüyorlar.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

