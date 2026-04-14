Yunanistan sınırında insan hakları ihlali! "Paralı göçmen" timleri kuruldu

Yunanistan’ın Türkiye sınırında göçmenlere yönelik uygulamalarına ilişkin ciddi iddiaları gündemi sarstı. BBC'nin tanık anlatımlarına dayandırdığı bulgulara göre bazı göçmenlerin diğer göçmenleri zorla geri itmek için kullanıldığı ve sınır hattında sistematik kötü muamele yaşandığı öne sürülüyor.

Yunanistan’ın Türkiye sınırında yürüttüğü göç politikaları, uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. BBC tarafından yayımlanan araştırma, sınır hattında görev yapan bazı unsurların, göçmenleri kontrol altına almak için yine göçmenlerden oluşan grupları kullandığını iddia etti.

Habere göre, “paralı ekipler” olarak tanımlanan bu kişilerin çoğunluğunu Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenler oluşturuyor. İddialara göre söz konusu kişiler, diğer düzensiz göçmenleri yakalayarak darp ediyor, üzerlerindeki değerli eşyaları alıyor ve zorla Türkiye tarafına geri gönderiyor.

DEHŞET VERİCİ DETAYLAR

yeni-proje-2026-04-14t121229-416.jpg

Tanık ifadelerinde yer alan anlatımlar, sınır hattındaki muamelenin boyutuna ilişkin çarpıcı detaylar içeriyor. Bazı göçmenler, yakalandıktan sonra şiddete maruz kaldıklarını, soyulduklarını ve tehdit edilerek geri gönderildiklerini öne sürdü. Daha ağır iddialar arasında ise cinsel saldırı vakaları ve kadın göçmenlere yönelik istismar suçlamaları bulunuyor.

Uluslararası hukukta “geri itme” (pushback) olarak bilinen uygulamalar, sığınma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle yasa dışı kabul edilmesine rağmen, söz konusu uygulamaların 2020 yılından bu yana sistematik şekilde sürdürüldüğü iddiaları dikkat çekti.

BAŞBAKAN "HABERİM YOK" DEDİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, BBC’ye yaptığı açıklamada bu iddialardan haberdar olmadığını ifade etti. Atina yönetimi ise konuya ilişkin detaylı sorulara net yanıt vermekten kaçındı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğinden sorumlu ajansı Frontex, faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve insan hakları ihlallerine tolerans gösterilmediğini savundu.

Ancak insan hakları kuruluşları, ortaya çıkan bulguların doğrulanması halinde bunun ciddi ve sistematik ihlaller anlamına gelebileceği uyarısında bulundu. Sınır hattında yaşananlara ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrıları giderek artıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

