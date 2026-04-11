Işın Karaca İzmir Marşı söylediği için Yunanistan'dan sınır dışı edildi!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle gittiği Atina’da pasaport kontrolünden geçemediğini ve sınır dışı edildiğini açıkladı. Karaca, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Atina’da ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Karaca, ailesiyle yaptığı turistik seyahatte pasaport kontrolünde durdurulduğunu, ardından da Yunanistan’a alınmadan geri gönderildiğini söyledi.

Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, giriş yasağının iki yıl önce Gümülcine’de verdiği konserle ilişkilendirildiğini öne sürdü. Elindeki resmî belgeyi gösteren Karaca, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Şu elimde görmüş olduğunuz kağıt ne biliyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü yılında Gümülcine'de "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediğim ve İzmir Marşı'nı seslendirdiğim için... Kızım ve eşimin girişi sağlandı ama bendeniz Işın Karaca şu an deport edildim. Sağ olun. Milli bir meseleymiş.”

Karaca, havalimanında saatlerce bekletildiğini de söyledi. Yaşadığı muameleye tepki gösteren sanatçı, şunları kaydetti:

“Hayatımda görmediğim bir saçmalık, bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Şu an turist değil, bayağı düşman olarak ilan edildim. Teşekkürler Yunanistan”

NELER OLMUŞTU?

Işın Karaca, 4 Ağustos 2024’te Yunanistan’ın Gümülcine kentinde düzenlenen festivalde sahneye çıkmıştı. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ile Genç Akademisyenler Topluluğunun düzenlediği etkinlikte Karaca’nın seslendirdiği İzmir Marşı, Yunanistan’daki bazı medya organları tarafından hedef gösterilmesine neden olmuştu.

Türk nüfusun yoğun yaşadığı kentte verilen konserin ardından bazı Yunan medya kuruluşları Karaca’yı hedef alan yayınlar yapmıştı. Evros News adlı yayın organı, İzmir’in işgalden kurtuluşunu “yıkım” olarak nitelemiş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten de yalnızca “Kemal” diye söz etmişti.

Syriza Milletvekili Rena Dourou da sosyal medya hesabından açıklama yaparak ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’nı tutum almaya çağırmıştı. Komotini Press ise Karaca’nın “Yunan topraklarında ahlaksızlık yaptığını” ileri sürmüştü.

Karaca, o dönemde hakkında çıkan “provokasyon” iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “siz buradan bir Despina krizi çıkartamazsınız !” ve “Böyle bir algı yaratmanıza müsaade etmeyeceğim!”

Karaca, paylaşımında Gümülcine’de yaşanan atmosferi de şu sözlerle anlatmıştı: “Biz dün Gümülcine halkıyla kocaman sarılıp dil din ırk farkını, geçmişi, tarihi karıştırmadan, insanlığımızı ortaya koyup, hesapsızca eğlendik. Konu zaten insan olabilmek.”