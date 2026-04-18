Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü

Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
ABD'de ifade özgürlüğü nedeniyle haksız yere gözaltına alınan Dr. Rümeysa Öztürk, verdiği hukuk mücadelesini kazanarak Tufts Üniversitesi'ndeki doktorasını başarıyla tamamladı ve Türkiye'ye döndü.

ABD'de Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimini sürdürürken, ifade özgürlüğü kapsamında kaleme aldığı bir köşe yazısı nedeniyle haksız yere gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, hukuk mücadelesini kazanarak eğitimini başarıyla tamamladı. Öztürk, doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

ACLU'DAN UZLAŞI VE DAVA SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Rümeysa Öztürk'ün dönüşüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ICE'ın (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) gerçekleştirdiği gözaltının "misilleme amaçlı ve yasa dışı" olduğunu vurguladı. Açıklamada, tarafların federal mahkemede kalan hukuki meselelerin çözümü ve göçmenlik davasının düşürülmesi konusunda ortak bir uzlaşıya vardığı bildirildi.

GÖZALTI SÜRECİ VE HUKUKİ MÜCADELE

Rümeysa Öztürk’ün 25 Mart 2025 tarihinde iftar programına giderken maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak federal yargıç Denise Casper, hukuksuz olduğu gerekçesiyle sınır dışı kararını durdurmuştu.

Tufts Üniversitesi yönetimi de süreç boyunca Öztürk’e destek vererek, yapılan gözaltının üniversitenin uluslararası öğrenci topluluğu üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmiş ve serbest bırakılmasını talep etmişti.

"GURUR DUYUYORUM"

Türkiye’ye dönüşünün ardından yaşadığı zorlu süreci ve akademik başarısını değerlendiren Dr. Rümeysa Öztürk, "13 yıllık çalışmalarımın ardından doktoramı tamamlamaktan ve kendi planladığım zamanda ülkeme dönmekten dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

