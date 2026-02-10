ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki sınır dışı kararı iptal edildi

ABD'de göçmenlik yargıcı, "vizesi iptal edildi" denilerek gözaltına alınan Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkındaki sınır dışı davasını, hükümetin somut bir delil sunamaması nedeniyle düşürdü.

ABD’de aylardır süren ve geniş yankı uyandıran davada, göçmenlik yargıcı Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle tamamen sonlandırdı.

MAHKEMEDEN "HUKUKİ DAYANAK YOK" KARARI

Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün avukatları tarafından federal mahkemeye sunulan belgeler, göçmenlik mahkemesinin İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) iddialarını hukuken yetersiz bulduğunu ortaya koydu. Mahkeme, bakanlığın Öztürk'ün sınır dışı edilmesini gerektirecek somut ve geçerli bir delil sunamadığına, dolayısıyla ispat yükünü yerine getiremediğine hükmetti. Kararın ardından bir açıklama yapan Öztürk, adaletin yerini bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sonucun ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişiler için de bir umut ışığı olacağını vurguladı.

SİYASİ TEPKİLER VE "SİSTEM SİLAHI" ELEŞTİRİSİ

Rümeysa Öztürk’ün dava süreci, ABD siyasetinde göçmenlik politikaları üzerinden hararetli tartışmaları beraberinde getirdi. Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, mevcut yönetimin göçmenlik sistemini akademisyenler gibi toplumun değerli üyelerini hedef almak amacıyla bir "silah" haline getirdiğini savundu. Karara destek veren Senatör Ed Markey ise davanın en başından beri hukuki bir temelden yoksun olduğunu vurgulayarak, yargıcın sınır dışı etme sürecini sonlandırmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ABD’de polis ICE eylemine saldırdı: Onlarca gözaltıABD’de polis ICE eylemine saldırdı: Onlarca gözaltı

NE OLMUŞTU?

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınma süreci, kamuoyunda ve akademik çevrelerde büyük tepki uyandırmıştı. 25 Mart 2025 tarihinde arkadaşlarıyla iftara gittiği sırada yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan Öztürk hakkında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yapmıştı. Rubio, aralarında Öztürk’ün de bulunduğu 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini duyururken, bu öğrencileri hedef alan sert ifadeler kullanmıştı. Öztürk’ün doktora eğitimi gördüğü Tufts Üniversitesi ise sürece sessiz kalmamış; Rektör Sunil Kumar bu tutuklamanın üniversitenin uluslararası topluluğunu "felç ettiğini" belirterek, okulun güvenliği konusundaki endişelerini dile getirmiş ve öğrencisine sahip çıkmıştı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

