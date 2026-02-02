ABD’de polis ICE eylemine saldırdı: Onlarca gözaltı

Los Angeles'ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin uygulamalarını protesto eden gruplar ile polis arasında gerilimli sahneler yaşandı. Şehir merkezindeki eylemlerin ikinci gününde onlarca kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI EN AZ 50’YE ULAŞTI

Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin "ölümcül silahla saldırı, polis memurunu darp, vandalizm ve dağılmama" gibi eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Yerel medya, gözaltı sayısının 50'yi bulduğunu bildirdi.

EYLEMCİLERE POLİS SALDIRDI

Protestocular ile polis arasında sert tartışmalar yaşandığı ve gerginliğin arttığı aktarıldı. Polis ekiplerinin, kalabalığı kontrol altına almak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

TRUMP’IN ANTİ GÖÇMEN POLİTİKALARINA KARŞI TALEP

Eylemciler, Los Angeles Belediye Binası önünde ve Metropolitan Gözaltı Merkezi yakınlarında toplanarak, ICE ekiplerinin şehri terk etmesini ve düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı uygulamalarının yumuşatılmasını talep etti. Protestocular, özellikle Minnesota eyaletinde başlatılan operasyonları örnek göstererek, ICE'in "aşırı devlet gücü" kullandığını iddia etti.

ICE CİNAYETLERİ PROTESTOLARI TETİKLEDİ

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Protestoların son derece önemli olduğunu düşünüyorum ancak bu protestoların barışçıl olması, vandalizmin yaşanmaması da aynı derecede önemli" ifadelerini kullanmıştı. Protestoların odak noktalarından biri, Minnesota'da ICE operasyonları sırasında iki kişinin öldürüldüğü olaylar oldu. Yetkililer, ölenlerin memurlara araçla çarpmaya çalıştığını ve yanlarında silah bulundurduğunu öne sürmüştü.