ABD’de polis ICE eylemine saldırdı: Onlarca gözaltı

ABD’de polis ICE eylemine saldırdı: Onlarca gözaltı
Yayınlanma:
ABD'nin Los Angeles kentinde, federal göçmenlik uygulamalarını protesto eden onlarca gösterici gözaltına alındı. Polisin cop ve göz yaşartıcı gaz kullandığı protestolarda gerginlik yaşandı.

Los Angeles'ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin uygulamalarını protesto eden gruplar ile polis arasında gerilimli sahneler yaşandı. Şehir merkezindeki eylemlerin ikinci gününde onlarca kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI EN AZ 50’YE ULAŞTI

Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin "ölümcül silahla saldırı, polis memurunu darp, vandalizm ve dağılmama" gibi eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Yerel medya, gözaltı sayısının 50'yi bulduğunu bildirdi.

EYLEMCİLERE POLİS SALDIRDI

Protestocular ile polis arasında sert tartışmalar yaşandığı ve gerginliğin arttığı aktarıldı. Polis ekiplerinin, kalabalığı kontrol altına almak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

ABD ICE cinayetlerine karşı ayaklandı: Beyaz Saray ve eyalet yönetimleri birbirine girdiABD ICE cinayetlerine karşı ayaklandı: Beyaz Saray ve eyalet yönetimleri birbirine girdi

TRUMP’IN ANTİ GÖÇMEN POLİTİKALARINA KARŞI TALEP

Eylemciler, Los Angeles Belediye Binası önünde ve Metropolitan Gözaltı Merkezi yakınlarında toplanarak, ICE ekiplerinin şehri terk etmesini ve düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı uygulamalarının yumuşatılmasını talep etti. Protestocular, özellikle Minnesota eyaletinde başlatılan operasyonları örnek göstererek, ICE'in "aşırı devlet gücü" kullandığını iddia etti.

Minnesota'da ICE polisi bir kişiyi daha vurdu! Öldürülen kişinin kimliği açıklandıMinnesota'da ICE polisi bir kişiyi daha vurdu! Öldürülen kişinin kimliği açıklandı

ICE CİNAYETLERİ PROTESTOLARI TETİKLEDİ

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Protestoların son derece önemli olduğunu düşünüyorum ancak bu protestoların barışçıl olması, vandalizmin yaşanmaması da aynı derecede önemli" ifadelerini kullanmıştı. Protestoların odak noktalarından biri, Minnesota'da ICE operasyonları sırasında iki kişinin öldürüldüğü olaylar oldu. Yetkililer, ölenlerin memurlara araçla çarpmaya çalıştığını ve yanlarında silah bulundurduğunu öne sürmüştü.

Kaynak:AA

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Dünya
Epstein skandalında yeni dalga istifa getirdi
Epstein skandalında yeni dalga istifa getirdi
SDG’li tugaylara da terörist mi diyeceğiz?
SDG’li tugaylara da terörist mi diyeceğiz?