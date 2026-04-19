ABD'de silahlı saldırı: En az 8 çocuk hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırı: En az 8 çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:
ABD'nin Lousiana eyaletinde bulunan Shreveport kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti. Saldırganın polis ekiplerince öldürüldüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

ABD'nin güneyindeki Lousiana eyaletine bağlı Sheveport kentinde polis ekipleri, yerel saatle sabah 06.00 sularında gelen aile içi şiddet ihbarı üzerine Batı 79. Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

NBC News'in aktardığına göre; Polis Sözcüsü Christopher Bordelon, saldırının geniş bir alana yayıldığını ve üç farklı noktada inceleme yapıldığını açıkladı.

Silahlı saldırının asıl merkezinin Batı 79. Sokak olduğu, ancak bağlantılı bir saldırının da Harrison Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi. Yaralı kurbanlardan birinin saldırı sonrası komşu bir eve sığındığı öğrenildi.

EN AZ 8 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen toplam 10 kişinin vurulduğunu, bunlardan 8’inin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis sözcüsü, hayatını kaybeden çocukların bir kısmının şüphelinin öz çocukları veya torunları olduğunu ifade etti.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Katliamın ardından olay yerinden kaçan saldırgan, yakın bir noktada bir aracı gasp ederek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında çıkan çatışmada şüpheli vurularak öldürüldü.

Emniyet yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren tek kişinin öldürülen şahıs olduğunu ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Dünya
“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"
“Anlaşma olacak” diyen Trump’a İran’dan net yanıt! "Abluka devam ederse müzakere olmayacak"
İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'ın güneyinde yıkımı sürdürüyor
İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'ın güneyinde yıkımı sürdürüyor