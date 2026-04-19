ABD'nin güneyindeki Lousiana eyaletine bağlı Sheveport kentinde polis ekipleri, yerel saatle sabah 06.00 sularında gelen aile içi şiddet ihbarı üzerine Batı 79. Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

NBC News'in aktardığına göre; Polis Sözcüsü Christopher Bordelon, saldırının geniş bir alana yayıldığını ve üç farklı noktada inceleme yapıldığını açıkladı.

Silahlı saldırının asıl merkezinin Batı 79. Sokak olduğu, ancak bağlantılı bir saldırının da Harrison Caddesi'nde gerçekleştiği belirtildi. Yaralı kurbanlardan birinin saldırı sonrası komşu bir eve sığındığı öğrenildi.

EN AZ 8 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen toplam 10 kişinin vurulduğunu, bunlardan 8’inin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis sözcüsü, hayatını kaybeden çocukların bir kısmının şüphelinin öz çocukları veya torunları olduğunu ifade etti.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Katliamın ardından olay yerinden kaçan saldırgan, yakın bir noktada bir aracı gasp ederek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında çıkan çatışmada şüpheli vurularak öldürüldü.

Emniyet yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren tek kişinin öldürülen şahıs olduğunu ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.