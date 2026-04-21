İran: ABD’nin gözdağı girişimleri müzakereleri tıkıyor

Yayınlanma:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistanlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Washington ile imzalanan ateşkesin sürekli delindiğini ve ABD’nin gözdağı vermeye devam etmesinin müzakereleri tıkadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, Bakan Arakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar arasında dün gerçekleşen telefon trafiğine dair açıklama yayımlandı.

ARAKÇİ: “ATEŞKES SÜREKLİ İHLAL EDİLİYOR”

Arakçi, görüşme sırasında İslamabad’ın ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu. Ancak buna karşın, “Tahran ile Washington arasında varılan ateşkesin devamlı şekilde ihlal edildiğini” ve “ABD’nin savurduğu tehditlerin diplomatik yolların işlemesini engellediğini” dile getirdi.

‘SONRAKİ ADIMIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ’

İranlı bakan ayrıca, ülkesinin meseleyi tüm açılardan değerlendirip bundan sonraki adımlarını bu değerlendirmeye göre belirleyeceğini sözlerine ekledi.

BÖLGEDE BARIŞ İÇİN ORTAK ÇAĞRI

İki bakan, bölgede kalıcı barış ve istikrar için iş birliğini sürdürmeleri gerektiği noktasında da fikir birliğine vardı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
