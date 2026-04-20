İran gerilimi Beyaz Saray’ı vurdu: Trump'a seçmen desteği hızla düşüyor

Yeni yayımlanan kamuoyu araştırması, ABD Başkanı Donald Trump için alarm zillerinin çaldığını ortaya koydu. Ekonomik sıkıntılar ve İran’la süren çatışmalar, seçmen desteğinde ciddi bir gerilemeye yol açtı.

ABD’de NBC News tarafından paylaşılan son anket, Başkan Donald Trumpın ikinci dönemindeki en zayıf performans değerlendirmelerinden birine işaret etti. Araştırmaya göre seçmenlerin yalnızca yüzde 37’si Trump’ın görevdeki performansını olumlu bulurken, yüzde 63’lük kesim memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Anketteki düşüşün temel nedenleri arasında yükselen enflasyon ve İran ile haftalardır süren askeri gerilim öne çıkıyor. Katılımcıların yarıya yakını, Trump yönetimine yönelik tepkisini “kesin ve güçlü” ifadelerle ortaya koydu.

İRAN POLİTİKASI TEPKİ ÇEKİYOR

Araştırma, özellikle dış politikada ciddi bir memnuniyetsizlik olduğunu gösterdi. Seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi, Trump’ın İran krizini ele alış biçimini onaylamadığını belirtti. Yüzde 54’lük kesim bu politikaya “kesinlikle karşı” olduğunu ifade ederken, daha sınırlı bir grup ise kısmi eleştiriler yöneltti.

Bu tablo, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde ortaya çıktı. Özellikle bağımsız seçmenlerin desteğinde belirgin bir çözülme dikkat çekti.

EKONOMİK TABLO DAHA DA KARAMSAR

Ekonomik başlıklar da Trump yönetimi açısından olumsuz sinyaller veriyor. Ankete katılanların yüzde 68’i, yönetimin hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında yetersiz kaldığını düşünüyor. Enflasyon politikasına güçlü destek verenlerin oranı oldukça sınırlı kalırken, sert eleştiriler ilk kez çoğunluğu oluşturdu.

Ayrıca Amerikalıların yüzde 40’ı, mali durumlarının geçen yıla kıyasla kötüleştiğini belirtirken, iyileştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 20’nin altında kaldı. Bu veriler, ekonomik memnuniyetsizliğin geniş bir tabana yayıldığını ortaya koydu.

CUMHURİYETÇİ TABANDA GERİLEME

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise Trump’ın kendi partisindeki desteğin de zayıflaması. Cumhuriyetçi seçmenler arasında “güçlü destek” oranı son aylarda birkaç puan gerileyerek yüzde 52 seviyesine indi. Bu düşüş, parti içindeki bağlılığın da eskisi kadar sağlam olmadığını gösterdi.

Genel tablo, Trump’ın hem iç hem dış politikada artan baskıyla karşı karşıya olduğunu ve yaklaşan süreçte siyasi dengelerin daha da hareketlenebileceğini ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

