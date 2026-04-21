Son Dakika | İran müzakereyi reddetti Trump ateşkesi uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran müzakerelerine Tahran yönetiminin katılmayacağını bildirmesinin ardından ateşkesi uzatacağını duyurdu.

Görüşmelerden önce Tahran Trump’ın medya önündeki tehditlerinin görüşmeleri baltaladığını kaydetmiş, Trump ise ateşkesi uzatmayacağı vaadinde bulunmuştu.

Beyaz Saray teyakkuzda İran heyeti bekleniyor

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine aldığını iddia ettiği kararın, İran müzakereye ilişkin önerisini sunana ve bunun üzerine yapılan görüşmeler sonlanana kadar ateşkesin uzatılmasını öngördüğünü kaydetti:

“İran Hükümeti’nin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Shehbaz Sharif’in talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran’a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi.

Bu nedenle, ordumuza ablukayı sürdürmesini ve diğer tüm açılardan hazır ve yetkin kalmasını emrettim; dolayısıyla, önerileri sunulana ve tartışmalar bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.”