Son Dakika | İran müzakereyi reddetti Trump ateşkesi uzattı

Son Dakika | İran müzakereyi reddetti Trump ateşkesi uzattı
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Pakistan'daki müzakerelere katılmayacağını duyurmasından kısa süre sonra ateşkesi uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran müzakerelerine Tahran yönetiminin katılmayacağını bildirmesinin ardından ateşkesi uzatacağını duyurdu.

Görüşmelerden önce Tahran Trump’ın medya önündeki tehditlerinin görüşmeleri baltaladığını kaydetmiş, Trump ise ateşkesi uzatmayacağı vaadinde bulunmuştu.

ÖNERİLER SUNULANA KADAR UZATILACAK

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine aldığını iddia ettiği kararın, İran müzakereye ilişkin önerisini sunana ve bunun üzerine yapılan görüşmeler sonlanana kadar ateşkesin uzatılmasını öngördüğünü kaydetti:

“İran Hükümeti’nin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Shehbaz Sharif’in talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran’a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi.

Bu nedenle, ordumuza ablukayı sürdürmesini ve diğer tüm açılardan hazır ve yetkin kalmasını emrettim; dolayısıyla, önerileri sunulana ve tartışmalar bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım.”

İRAN KATILMAMA KARARINI İLETMİŞTİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye ilettiğini aktardı.

Buna göre, İran’ın müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

