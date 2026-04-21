Son Dakika | İran'dan müzakerelere katılmama kararı

Son dakika haberi...İran'ın, yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiği duyuruldu.

İran medyası, Tahran yönetiminin, yarın Pakistan'ın İslamabad kentinde gerçekleştirilmesi beklenen müzakere görüşmelerine katılmayacağını bildirdi.

İran'ın aldığı bu kararın, Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiği belirtildi.

MÜZAKERELERE KATILMAMA KARARI KESİNLEŞTİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye ilettiğini aktardı.

Buna göre, İran’ın müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildiği kaydedildi.

"ATEŞKES İLK GÜNDEN İHLAL EDİLİYOR"

İranlı yetkililer, önceki açıklamalarında ilk günden itibaren ateşkesin sürekli ihlal edildiğini ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını ifade etmişti.

JD VANCE DE UÇAĞA BİNMEMİŞTİ

Öte yandan ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance, henüz İslamabad'a uçacak uçağa binmemişti. Beyaz Saray yetkilisi, Vance'in Salı günü Washington'da ek toplantılara katılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise savaşı sona erdirmek için "büyük bir anlaşmaya" ulaşmayı umduğunu, ancak ateşkesi uzatmak istemediğini ve müzakereler başarılı olmazsa ABD ordusunun "gitmek için can attığını" iddia etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

