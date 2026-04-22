İran'dan Trump'ın ateşkesine cevap: Zaman kazanmaya çalışıyor elimiz tetikte

İran, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığını bildirirken, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürmesi halinde boğazı açmayacağını vurguladı. İran Meclis Başkanı’nın danışmanı, “Kaybeden taraf şartları belirleyemez” dedi. Hatemül Enbiya karargahı ise “Elimiz tetikte” diyerek ABD’ye güvenilmediğini tekrar vurguladı.

İran ile ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Tahran yönetimi, ateşkesin uzatılması konusunda herhangi bir talebi olmadığını duyurdu.

MUHAMMEDİ: “KAYBEDEN TARAF ŞARTLARI BELİRLEYEMEZ”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ateşkesi uzattığı” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Muhammedi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kaybeden taraf şartları belirleyemez” ifadesini kullandı.

‘ABD ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR’

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve buna askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, ABD’nin ateşkesi uzatma kararının İran’a yönelik yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını vurguladı.

HATEMÜL ENBİYA’DAN “ELİMİZ TETİKTE” UYARISI

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, olası bir ABD saldırısına karşı sert bir uyarıda bulundu. Karargah tarafından yayımlanan bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız” ifadelerine yer verildi.

‘İRAN’DAN ATEŞKES TALEBİ YOK’

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Tahran’ın ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi bulunmuyor. Haberde ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda ABD tarafından uygulanan ablukanın sürmesinin, Washington’ın İran’a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği belirtildi. İran, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı’nı açmayacağını kaydetti.

TRUMP: PAKİSTAN’IN TALEBİYLE ATEŞKES UZATILDI

ABD Başkanı Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını iddia etmişti. Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım”

