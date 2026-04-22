Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman’ın yaklaşık 15 deniz mili kuzeydoğusunda bir ticari gemiye yönelik silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Kurumun aktardığına göre, bir konteyner gemisinin kaptanı, gemiye İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı bir hücumbotun yaklaştığını bildirdi.

Rapora göre söz konusu hücumbot, herhangi bir telsiz uyarısı yapmadan gemiye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda geminin köprü kısmında ağır hasar meydana geldi.

Olayda yangın ya da çevresel bir kirlilik yaşanmadığı belirtilirken, gemide bulunan tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

HÜRMÜZ GERGİNLİĞİ

Saldırı, dünyanın en kritik enerji ve ticaret geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilimin ortasında gerçekleşti. Son dönemde bölgede ticari gemilere yönelik benzer saldırı ve taciz vakalarının arttığı, bunun da küresel deniz taşımacılığı açısından riskleri büyüttüğü ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür olayların uluslararası deniz güvenliğini tehdit ettiğini ve özellikle petrol ve ticaret akışında aksamalara yol açabileceğini vurguladı. Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, olayın ardından yeni güvenlik önlemlerinin gündeme gelebileceği belirtildi.