52 günlük bekleyiş sona erdi! İran'da mahsur kalan Türk yolcu uçağı yurda döndü

Pegasus Hava Yolları filosuna ait TC-RBR tescilli Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, İran’da geçirdiği 52 günlük bekleyişin ardından Türkiye’ye getirildi. Uzun süren süreç boyunca teknik ve diplomatik girişimlerle yürütülen tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı.

Savaş havacılık sektörünü vurdu! Dev şirket binlerce uçuşu iptal etti

KORKULU BEKLEYİŞ

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk ve Üst Yönetim Ekibi, 52 gün İran’da mahsur kalan TC-RBR tescilli Airbus A321neo tipi uçağın tahliye edilmesinin ardından uçuş ekibini Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bizzat karşıladı. HavaSosyalMedya'ya ait özel görüntüler sizlerle. pic.twitter.com/f76nzLSory — HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) April 22, 2026

Uçağın İstanbul’a inişi sonrası, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ve üst yönetim ekibi, uçuş ekibini Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşılama sırasında duygusal anlar yaşanırken, ekip üyeleri uzun süren bekleyişin ardından yurda dönmenin rahatlığını yaşadı.

Şirket yetkilileri, sürecin hem operasyonel hem de insani açıdan dikkatle yönetildiğini belirterek, uçuş ekibinin güvenli şekilde ülkeye dönüşünün en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

Pegasus’un söz konusu uçağının yeniden filoya katılmasıyla birlikte operasyonel planlamalara da hız verileceği ifade edildi.