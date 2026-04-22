52 günlük bekleyiş sona erdi! İran'da mahsur kalan Türk yolcu uçağı yurda döndü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Pegasus Hava Yolları’na ait TC-RBR tescilli Airbus A321neo tipi yolcu uçağının savaş nedeniyle İran’da 52 gün süren bekleyişinin ardından Türkiye’ye dönüşü, duygusal anlara sahne oldu. Uçağın tahliyesinin tamamlanmasının ardından Pegasus CEO’su Güliz Öztürk ve üst yönetim ekibi, uçuş ekibini İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bizzat karşıladı.

Pegasus Hava Yolları filosuna ait TC-RBR tescilli Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, İran’da geçirdiği 52 günlük bekleyişin ardından Türkiye’ye getirildi. Uzun süren süreç boyunca teknik ve diplomatik girişimlerle yürütülen tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı.

KORKULU BEKLEYİŞ

Uçağın İstanbul’a inişi sonrası, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ve üst yönetim ekibi, uçuş ekibini Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşılama sırasında duygusal anlar yaşanırken, ekip üyeleri uzun süren bekleyişin ardından yurda dönmenin rahatlığını yaşadı.

Şirket yetkilileri, sürecin hem operasyonel hem de insani açıdan dikkatle yönetildiğini belirterek, uçuş ekibinin güvenli şekilde ülkeye dönüşünün en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

Pegasus’un söz konusu uçağının yeniden filoya katılmasıyla birlikte operasyonel planlamalara da hız verileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

