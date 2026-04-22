Hark Adası hedefte! ABD, İran petrolünü kilitlemeye hazırlanıyor

Yayınlanma:
ABD, İran’a yönelik baskıyı yeni bir aşamaya taşıyor. Washington yönetimi, deniz ablukası ve mali yaptırımlarla İran’ın petrol gelirlerini hedef alırken, kritik ihracat noktası Hark Adası’nın günler içinde devre dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasındaki gerilim ekonomik cephede daha da sertleşiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini ve ülkenin petrol gelirlerini hedef alan “maksimum baskı” politikasını derinleştireceğini açıkladı.

İran savaşı pahalıya patladı! ABD'nin füze kasası alarm veriyorİran savaşı pahalıya patladı! ABD'nin füze kasası alarm veriyor

Bessent, yaptığı açıklamada, ABD donanmasının İran limanlarını kuşatma stratejisinin devam edeceğini belirterek, bu adımın doğrudan Tahran yönetiminin ana gelir kaynağı olan petrol ihracatını hedef aldığını vurguladı.

ABD’li bakan, özellikle İran’ın en kritik petrol ihracat noktalarından biri olan Hark Adası’na dikkat çekerek, “Birkaç gün içinde depolama kapasitesi dolacak ve kırılgan petrol kuyuları kapanmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

STRATEJİNİN MERKEZİ: HARK ADASI

Basra Körfezi’nde yer alan Hark Adası, İran petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği ana terminal konumunda bulunuyor. Uzmanlara göre ada, ülkenin petrol gelirlerinin bel kemiğini oluştururken burada yaşanacak bir aksama, İran ekonomisi üzerinde doğrudan etkili olabilir.

ABD’nin uyguladığı deniz ablukası, İran’a giden ve İran’dan çıkan gemileri hedef alarak enerji ticaretini ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu kapsamda gemilerin durdurulması, yönlendirilmesi ve el konulması gibi adımlar da devreye alınmış durumda.

“EKONOMİK FELÇ” HEDEFİ

Washington yönetimi, bu stratejiyle İran’ın petrol üretimini durdurmaya kadar varabilecek bir baskı kurmayı amaçlıyor. ABD’li yetkililer, deniz ticaretinin kısıtlanmasının “rejimin başlıca gelir damarlarını doğrudan hedef almak” anlamına geldiğini savundu.

Küresel basında yer alan analizlere göre, ablukanın etkisiyle İran’ın petrol depolama kapasitesinin dolması durumunda üretimin zorunlu olarak durdurulabileceği ve bunun ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

KÜRESEL ETKİ VE GERİLİM

Öte yandan söz konusu hamle, sadece İran ekonomisini değil, küresel enerji piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik ve ticari kısıtlamalar, petrol fiyatları ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı yaratıyor.

Uzmanlar, ABD’nin ekonomik ve askeri baskıyı birlikte kullanarak İran’ı müzakere masasına zorlamayı hedeflediğini, ancak bu stratejinin bölgede gerilimi daha da tırmandırabileceğini değerlendirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Dünya
İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar
İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar
Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu
Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu
ABD, Irak’ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"
ABD, Irak’ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"