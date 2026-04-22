İran savaşı pahalıya patladı! ABD'nin füze kasası alarm veriyor

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonları, yüksek teknolojiye sahip füze sistemlerinin yoğun kullanımını beraberinde getirdi. Savunma çevrelerinde yapılan son değerlendirmeler, bu süreçte özellikle hassas güdümlü mühimmat stoklarında kayda değer bir azalma yaşandığını gösterdi.

ABD İsrail için 4 yıllık füze stoğunu harcadı

Stratejik araştırma kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanan analizde, ABD ordusunun en gelişmiş füze envanterinde önemli oranlarda tüketim gerçekleştiği vurgulandı. Buna göre kara konuşlu hassas saldırı sistemlerinden hava savunma önleyicilerine kadar birçok kritik kalemde ciddi düşüş söz konusu.

CİDDİ MİKTARDA AZALMA

Raporda, özellikle balistik füze tehditlerine karşı kullanılan sistemlerdeki harcama oranının dikkat çekici seviyelere ulaştığına işaret edilirken, deniz ve hava platformlarından fırlatılan uzun menzilli füzelerde de benzer bir eğilim gözlendiği ifade edildi.

Uzmanlara göre asıl risk, mevcut operasyonların ötesinde ortaya çıkıyor. Analiz, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü faaliyetleri sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak aynı anda daha büyük ölçekli bir güçle karşı karşıya kalması halinde ciddi bir mühimmat baskısıyla karşılaşabileceğini ortaya koydu.

Bu durum özellikle Asya-Pasifik hattı açısından kritik görülüyor. Bölgedeki askeri dengeyi yakından takip eden analistler, mühimmat stoklarındaki erimenin ABD’nin caydırıcılık kapasitesini sınırlayabileceğine dikkat çekti.

YENİ ANLAŞMALAR KAPIDA

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı cephesinde üretimi hızlandırmaya yönelik adımlar atılmış durumda. Savunma sanayii şirketleriyle yapılan yeni anlaşmalarla üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ancak askeri yetkililer, gelişmiş füze sistemlerinin üretim sürecinin karmaşıklığı nedeniyle teslimatların yıllar alabileceğini belirtti.

Savunma uzmanları, stokların yeniden istenen seviyeye çıkarılmasının kısa vadede mümkün görünmediğini ve bu sürecin birkaç yılı bulabileceğini ifade etti. Bu da ABD’nin önümüzdeki dönemde askeri planlamalarını daha temkinli yapmak zorunda kalabileceğinin işareti.