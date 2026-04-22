ABD Büyükelçiliği'nden vize başvuruları uyarısı: Girişler kalıcı olarak yasaklanabilir

Yayınlanma:
ABD Türkiye Büyükelçiliği, öğrenci vizesi başvurularına ilişkin yaptığı son uyarıda sahte ya da yanıltıcı bilgi verilmesinin yalnızca başvurunun reddiyle değil, ABD’ye kalıcı giriş yasağı ve hukuki yaptırımlarla sonuçlanabileceğini vurguladı. Açıklama, özellikle yoğun vize başvurularının yapıldığı dönemde dikkat çekti.

ABD Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik kritik bir bilgilendirme yayımlayarak vize başvuru süreçlerinde dürüstlük ve şeffaflığın zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yapılan açıklama, özellikle eğitim amacıyla ABD’ye gitmek isteyen öğrenciler arasında yoğun başvuru dönemine girildiği bir süreçte büyük dikkat çekti.

"BAŞVURUNUZDAN SİZ SORUMLUSUNUZ"

Büyükelçilik tarafından yapılan resmi uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:
Vize sahteciliğine karışmayın!

Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz. Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi yada ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacaktır.”

SAHTECİLİĞE SIFIR TOLERANS

Açıklamada özellikle, başvuru sahiplerinin beyan ettikleri tüm bilgilerin bireysel sorumluluk kapsamında değerlendirildiği vurgulanırken, en küçük tutarsızlığın dahi ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Yetkililer, vize sistemine güveni zedeleyen sahtecilik girişimlerine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, son dönemde bazı başvurularda randevu almak ya da süreci hızlandırmak amacıyla yanlış bilgi verildiğine dair tespitlerin arttığını, bunun da ABD makamlarını daha sıkı denetim ve uyarı mekanizmaları geliştirmeye yönelttiğini aktardı.

Uzmanlara göre bu tür uyarılar, yalnızca bireysel başvurular için değil, aynı zamanda genel vize güvenlik sisteminin korunması açısından da büyük önem taşıyor. Yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda sadece başvurunun reddi değil, uzun vadede ABD’ye girişin tamamen engellenmesi ve hukuki süreçlerin başlatılması gibi ağır yaptırımlar gündeme gelebilir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
