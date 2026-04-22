İran savaşı piyasayı altüst etti! Prezervatif bile zamdan kaçamadı

Dünyanın en büyük prezervatif üreticilerinden biri olan Malezya merkezli Karex Bhd, Ortadoğu’daki çatışmaların küresel tedarik zincirini olumsuz etkilemesi nedeniyle üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını duyurdu.

Savaş havacılık sektörünü vurdu! Dev şirket binlerce uçuşu iptal etti

Reuters’a konuşan şirket CEO’su Goh Miah Kiat, savaşın etkilerinin yalnızca enerji piyasalarıyla sınırlı kalmadığını, üretimde kullanılan pek çok temel hammaddenin de fiyatının yükseldiğini belirtti. Kiat, sentetik kauçuk ve nitril gibi temel üretim girdilerinin yanı sıra ambalaj malzemeleri, alüminyum folyo ve silikon bazlı kayganlaştırıcıların da maliyet baskısı altında olduğunu ifade etti.

FİYATLARA YANSIYACAK

Artan navlun ücretleri ve lojistik aksamaların da sektörü zorladığını söyleyen Kiat, bazı müşterilerin stok seviyelerinin normalin altına düştüğünü vurguladı. “Şu an maliyet artışlarını absorbe etme şansımız kalmadı, bu yükü müşterilere yansıtmak zorundayız” diyen Kiat, fiyatlarda yukarı yönlü bir düzenleme ihtimalinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

SAVAŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ VURDU

Şirketin yıllık 5 milyardan fazla üretim kapasitesi bulunduğu ve başta ulusal sağlık sistemleri ile uluslararası yardım kuruluşları olmak üzere geniş bir müşteri ağına tedarik sağladığı biliniyor.

Öte yandan uzmanlar, savaşın etkisiyle yalnızca bu sektörün değil; tıbbi eldiven üretimi başta olmak üzere birçok sağlık ve sanayi alanının da hammadde tedarikinde benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını aktardı.