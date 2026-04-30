175 aktivist Yunanistan'a teslim edilecek: Aralarında Türkler de var

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail donanmasının Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede alıkoydukları aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 kişiyi Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği önümüzdeki saatlerde Yunanistan’a teslim edileceğini açıkladı.

İSRAİL'DEN YUNANİSTAN'A TEŞEKKÜR

Saar, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.

Sumud Filosu'ndan dikkat çeken sözler! “Yunanistan yardım çağrılarımıza yanıt vermedi”

AKTİVİSTLER: MİSYON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler, İsrail'in tüm saldırı ve tehditlerine rağmen Gazze'deki abluka kırılana dek ya da son tekneye de el konulana kadar misyonlarına devam edeceklerini belirtti.

Filoda bulunan Türk aktivist Mehmet Yasir Cebeci filonun alıkonulma süreceni şöyle anlattı:

"Yunan karasularına yaklaşık 40 mil mesafedeyken yoğun bir gözcü insansız hava aracı (İHA) takibine maruz kaldık."

Daha sonra helikopterlerin bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini belirten Cebeci:

"Yaklaşık 10 mil mesafedeki teknelerde askeri unsurların görüldüğüne ilişkin fotoğrafların gruplar halinde paylaşıldı." dedi.

Cebeci, ilk başta bu botların kime ait olduğunun bilinmediğine dikkati çekerek:

"Uluslararası sularda takip eden gözcü güvenlik gemileri miydi yoksa başka bir şey miydi bilmiyorduk. Biz yolculuğumuza, rotamıza hız kesmeden devam ettik. Sonrasında 'bazı botlara müdahale olduğu' haberi geldi ve internetimiz kesildi. Akabinde telsizdeki hatlarda kesilmeler oldu." diye konuştu.

Bu süreçte, teknelerin alıkonulduğuna dair haberlerin, İsrail medyasında hızla yayılmaya başladığını anlatan Cebeci:

"Aslında psikolojik bir baskıydı bu. Yola çıkarken biz bunların birçoğunu bekliyorduk ama bu kadar yakın olacağını ve İsrail'in Yunan karasularına yakın bir bölgede müdahale edebileceğini hiç düşünmüyorduk." dedi.

Sumud Filosu'na İsrail baskını: Türk aktivist yaşananları anlattı

"İSRAİL'İN SALDIRMASINA ŞAŞIRMADIM"

İsrail'in filoya düzenlediği saldırıya şaşırmadığını belirten Cebeci:

Gazze'ye yardım girişimlerinin devam edeceğini vurgulayan Cebeci:

"Misyon sonuna kadar, son gemi nereye kadar gidebilirse devam edecek. Bu konuda herhangi bir kaygımız yok. Yani o baskılara rağmen psikolojik bir geri çekilme değil, tam tersine filoya başka yerlerden de katılacak diğer gemileri bekliyoruz heyecanla, onlarla beraber devam edeceğiz. Misyon, abluka altındaki Gazze'de abluka kırılıncaya kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

SUMUD FİLOSU İSPANYA'DAN AKDENİZ'E AÇILMIŞTI

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı. (AA)