Biletler 12 dakikada tükenmişti! Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi duyuruldu

Yıllar sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah'ın ilk konser biletleri 12 dakika içinde tükenmişti. Yoğun talebin ardından ikinci konser tarihi de açıklandı. Ünlü şarkıcının yeniden KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacağı duyuruldu.

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından sahnelere dönüş heyecanı yaşarken ilk konserinin biletleri dakikalar içinde tükenmişti. Yoğun talep sonrası beklenen ikinci konser tarihi de resmen açıklandı.

Şebnem Ferah’ın 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği ilk konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin almak için sıraya girdiği biletler yalnızca 12 dakika içinde tamamen tükendi.

İKİNCİ KONSER TARİHİ AÇIKLANDI

İlk konsere gelen yoğun talebin ardından ikinci konser tarihi duyuruldu. 2020 yılından bu yana konser vermeyen Şebnem Ferah, 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

ebnem-ferah.webp

ON BİNLERCE KİŞİ SIRAYA GİRDİ

İlk konserin biletlerinin satışa sunulmasıyla birlikte on binlerce kişi aynı anda sisteme giriş yaparak kuyruk oluştururken, karşılarında yüz binleri bulan sıra numaraları ile karşı karşıya kalmışlardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

