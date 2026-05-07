Güllü'nün oğlu Tuğberk kaza geçirdi! Açıklama geldi
Eylül 2025'te hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülter, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in kaza geçirdiği yöğrenildi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gülter, kaza geçirdiği şeklindeki haberlerin doğru olduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
"DURUMUM ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİ"
Gülter, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim.
- Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese teşekkür ederim. Yarınların bugünlerden daha iyi olması dileklerim ile..."