“Tek uygun isim” diye savunmuştu! Magyar’ın eniştesi bakanlık yarışından çekildi

Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemini sona erdiren Tisza Partisi lideri Peter Magyar, hükümet hazırlıkları sürerken ilk büyük siyasi krizle karşı karşıya kaldı. Magyar’ın adalet bakanlığı için aday gösterdiği ve aynı zamanda eniştesi olan hukukçu Melléthei-Barna Marton, kamuoyunda yükselen “akraba kayırmacılığı” tartışmalarının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Macaristan siyasetinde Viktor Orban dönemini bitiren isim olarak öne çıkan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, daha hükümet tam anlamıyla şekillenmeden büyük bir tartışmanın merkezine yerleşti. Magyar’ın Adalet Bakanlığı koltuğu için önerdiği isim olan Melléthei-Barna Marton’un aynı zamanda aile üyesi olması ülkede geniş yankı uyandırdı.

Tisza Partisi’nin hukuk direktörlüğünü yapan Marton’un, Peter Magyar’ın kız kardeşiyle evli olduğu ortaya çıkınca muhalefet çevreleri ve uluslararası medya, atamayı “nepotizm” tartışmaları üzerinden gündeme taşıdı. Özellikle hukuk devleti, şeffaflık ve kurumsal reform vaatleriyle iktidara gelen Tisza Partisi’nin ilk önemli tercihinin aile bağı taşıması eleştirileri beraberinde getirdi.

ENİŞTESİNİ SAVUNMUŞTU

Peter Magyar ise adaylık açıklamasında Marton’u güçlü şekilde savunmuştu. Magyar, eniştesinin hukuk alanındaki deneyimine dikkat çekerek, Macaristan’da hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edecek reformları hayata geçirebilecek en doğru kişinin Marton olduğunu söylemişti.

Ayrıca Marton’un, Avrupa Birliği ile yaşanan hukuki sorunların çözümünde kritik rol üstleneceği belirtilmişti. Tisza yönetimi, Orban döneminde askıya alınan milyarlarca euroluk AB fonlarının yeniden ülkeye kazandırılmasını temel hedeflerden biri olarak gösteriyor.

GERİ ADIM ATTI

Ancak kamuoyunda yükselen tepkiler sonrasında Melléthei-Barna Marton geri adım attı. Yazılı açıklama yayımlayan Marton, aile bağının hükümete zarar verebileceğini belirterek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Marton açıklamasında, “Hukuki, siyasi, ahlaki ve insani açıdan hükümette görev almamın tartışma yaratmayacağına inanıyorum. Ancak ulusal birlik ve değişim sürecinin zarar görmemesi için geri planda kalmanın daha doğru olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ ADAY BEKLENİYOR

Kararını Peter Magyar ile birlikte değerlendirdiklerini söyleyen Marton, yeni hükümetin en küçük şaibeye bile maruz kalmaması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanlığı görevine yalnızca uzmanlığı ve çalışmalarıyla öne çıkan bir ismin getirilmesinin hem ülke hem de Tisza hükümeti açısından en doğru seçenek olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.

Öte yandan Peter Magyar’ın, Marton’un yerine göstereceği yeni adalet bakanı adayını gün içerisinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Macaristan’da uzun yıllar süren Orban yönetiminin ardından değişim ve reform söylemleriyle iktidara gelen Tisza Partisi için yaşanan gelişme, yeni dönemin en kritik siyasi sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

