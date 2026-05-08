Hollywood yıldızından tartışma yaratan Trump paylaşımı! Beyaz Saray ayağa kalktı

Hollywood’un en tanınan isimlerinden Mark Hamill, sosyal medya paylaşımı nedeniyle ABD siyasetinin hedefi haline geldi. Özellikle Star Wars filmlerinde hayat verdiği Luke Skywalker karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bu kez yaptığı siyasi paylaşım nedeniyle tartışmaların merkezine oturdu.

74 yaşındaki oyuncu, sosyal medya platformu Bluesky üzerinden, yapay zeka ile hazırlanmış bir görsel paylaştı. Görselde Donald Trump, üzerinde “1946-2024” yazan bir mezar taşının yanında ölü gibi tasvir edildi. Hamill’in paylaşımına yalnızca “Keşke” notunu düşmesi kısa sürede büyük tepki topladı.

SUİKAST GİRİŞİMİNE GÖNDERME

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, Hamill’in 2024 yılında Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine gönderme yaptığını savundu. Hatırlanacağı üzere Trump, Pennsylvania’daki seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramış ve saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Hamill yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Ünlü oyuncu paylaşımında, Trump’ın ölmesini istemediğini belirterek, “Suçlarından dolayı hesap verecek kadar uzun yaşamalı. Eğer görsel rahatsız edici bulunduysa özür dilerim” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN BÜYÜK TEPKİ

Ancak özür açıklaması Beyaz Saray cephesindeki öfkeyi yatıştırmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Hamill’i sert ifadelerle hedef aldı. Ingle, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da Hamill’i kınaması gerektiğini savundu.

Sözcü açıklamasında, Obama’nın kısa süre önce Hamill ile aynı projede yer aldığını hatırlatarak, “Şimdi aynı kişi Başkan Trump’ın ölümünü ima eden paylaşımlar yapıyor. Demokratlar neden bunu açık şekilde kınamıyor?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Beyaz Saray’dan yapılan ikinci açıklamada ise Hamill için “hasta bir birey” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, son yıllarda Trump’a yönelik saldırı girişimlerine dikkat çekilerek, “Bu tarz radikal söylemler şiddeti körüklüyor” denildi.

Olay, ABD’de siyaset ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Hamill’in paylaşımı sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi.