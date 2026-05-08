Nafaka ödemeyenlere ağır yaptırım: Pasaportlar tek tek iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuklarına nafaka borcu bulunan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir yaptırımı devreye soktu. 100 bin dolar ve üzeri borcu olan yaklaşık 2.700 Amerikan vatandaşının pasaportlarının iptal edilmesine başlanacağı duyuruldu. Uygulamanın ilerleyen dönemde daha düşük borç seviyelerine de genişletilmesi planlanıyor.

ABD yönetimi, nafaka borçlarını ödemeyen ebeveynlere yönelik dikkat çekici bir yaptırım adımı attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 8 Mayıs itibarıyla çocuklarına yönelik nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve borcu 100 bin doların üzerinde olan kişilerin pasaportlarını iptal etme sürecini başlattı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, bu karar yaklaşık 2.700 Amerikan pasaportu sahibini doğrudan etkileyecek. Böylece söz konusu kişiler, borçlarını tamamen kapatana kadar uluslararası seyahat hakkını kaybetmiş olacak.

"ETKİLİ BİR YAPTIRIM" AÇIKLAMASI

Uygulamanın sadece yüksek borçlularla sınırlı kalmayacağı da açıklandı. Planlamaya göre ilerleyen dönemde eşik değerin 2.500 dolara kadar düşürülmesi ve çok daha geniş bir kesimin sistem kapsamına alınması hedefleniyor. Bu adımın, nafaka ödemelerinin düzenli şekilde yapılmasını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, uygulamayı savunarak bunun etkili bir yaptırım yöntemi olduğunu vurguladı. Namdar, “Nafaka borcunu ödemeyen ebeveynlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için daha önce de işe yaradığı kanıtlanan bir sistemi genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

BORCUNU ÖDEYEN PASAPORTUNU ALIR

Namdar ayrıca, borçlarını kapatan kişilerin yeniden pasaport başvurusu yapabileceğini ve seyahat haklarını geri kazanabileceklerini de belirtti.

ABD’de nafaka ödemeleri eyalet kurumları üzerinden yürütülüyor. Bu sistem, ebeveynler arasındaki ödeme anlaşmazlıklarını azaltmayı ve çocukların finansal olarak korunmasını sağlamayı amaçlıyor. Ödenmeyen nafakalar ise merkezi kayıt sistemi üzerinden takip edilerek yaptırıma konu olabiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

