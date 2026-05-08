“10 milyon sınırı” ülkeyi ikiye böldü: Nüfus planı için referanduma gidiliyor

“10 milyon sınırı” ülkeyi ikiye böldü: Nüfus planı için referanduma gidiliyor
Yayınlanma:
İsviçre, ülke nüfusunu 2050’ye kadar 10 milyonla sınırlamayı hedefleyen ve Avrupa Birliği ile serbest dolaşımı da yeniden tartışmaya açan kritik bir referanduma hazırlanıyor. Son anketler ise toplumun neredeyse tam ortadan ikiye bölündüğünü ortaya koyuyor.

İsviçre, ülkenin geleceğini doğrudan etkileyecek tartışmalı bir referandum için geri sayıma geçti. 14 Haziran’da sandığa gidecek seçmenler, nüfus artışını sınırlamayı ve Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının sona erdirilmesini öngören öneriyi oylayacak.

Avrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturasıAvrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturası

Kamu yayıncısı SRG adına GfS Bern araştırma şirketi tarafından yapılan geniş kapsamlı ankete göre toplumda belirgin bir görüş ayrılığı yaşanıyor. 20 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında 19 bin 728 kişinin katıldığı çalışmada, katılımcıların yüzde 47’si öneriye destek verirken yine yüzde 47’si karşı çıktığını belirtti. Kararsızlara dair net bir oran paylaşılmazken, araştırmanın hata payı ±2,8 puan olarak açıklandı.

SERBEST DOLAŞIM BİTİYOR MU?

yeni-proje-2026-05-08t114433-986.jpg

Sağ eğilimli İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) desteklediği girişim, ülkenin nüfus artış hızına karşı bir “kontrol mekanizması” kurulmasını savunuyor. Planın temel hedefi, İsviçre’de daimi ikamet eden nüfusun 2050 yılından önce 10 milyon seviyesini aşmaması.

Ancak öneri yalnızca nüfus sınırıyla sınırlı değil. Paket kapsamında, İsviçre ile Avrupa Birliği arasında yürürlükte bulunan serbest dolaşım anlaşmasının da sonlandırılması gündeme geldi. Bu madde, tartışmanın en kritik başlıklarından biri olarak öne çıktı.

HÜKÜMET KARŞI ÇIKTI

Hükümet kanadı ise plana temkinli ve büyük ölçüde karşı. Yetkililer, söz konusu düzenlemenin Avrupa Birliği ile ilişkileri zedeleyebileceğini, iş gücü hareketliliğini kısıtlayabileceğini ve ekonomik dengeler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Ülkede artan nüfus, özellikle şehirlerde altyapı, konut ve ulaşım sistemleri üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Bu durum, öneriye verilen desteğin belirli kesimlerde yükselmesine neden olurken, iş dünyası temsilcileri ise planın İsviçre’nin ekonomik rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Resmi verilere göre İsviçre’nin nüfusu kısa süre önce 9 milyon barajını aşmış durumda. 2024 itibarıyla ülkedeki yabancı uyruklular toplam nüfusun yüzde 27’sinden fazlasını oluşturuyor.

SEÇMEN KARARI BEKLİYOR

Siyasi arenada ise tablo net bir bölünmeye işaret ediyor. Ülkenin en büyük partisi konumundaki SVP, Avrupa Birliği ile daha derin entegrasyona uzun süredir karşı çıkarken, bu girişimi de “egemenliği koruma adımı” olarak görüyor. Karşıt görüşler ise önerinin İsviçre’yi ekonomik ve diplomatik açıdan zor bir sürece sokabileceğini savundu.

Referandum yaklaşırken gözler artık seçmenin kararına çevrilmiş durumda. Ülkenin gelecekteki demografik yapısını ve Avrupa ile ilişkilerini doğrudan etkileyebilecek oylama, şimdiden Avrupa genelinde de yakından takip edilmeye başlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Dünya
Girince geri dönüşü olmayan yol: İki uçurum arasında18 viraj yaptırıyor
Girince geri dönüşü olmayan yol: İki uçurum arasında18 viraj yaptırıyor
Musk yine ortalığı karıştırdı! "Sosyalistler Hitler’dir" dedi, sosyal medya ayağa kalktı
Musk yine ortalığı karıştırdı! "Sosyalistler Hitler’dir" dedi, sosyal medya ayağa kalktı