“10 milyon sınırı” ülkeyi ikiye böldü: Nüfus planı için referanduma gidiliyor

İsviçre, ülkenin geleceğini doğrudan etkileyecek tartışmalı bir referandum için geri sayıma geçti. 14 Haziran’da sandığa gidecek seçmenler, nüfus artışını sınırlamayı ve Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının sona erdirilmesini öngören öneriyi oylayacak.

Kamu yayıncısı SRG adına GfS Bern araştırma şirketi tarafından yapılan geniş kapsamlı ankete göre toplumda belirgin bir görüş ayrılığı yaşanıyor. 20 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında 19 bin 728 kişinin katıldığı çalışmada, katılımcıların yüzde 47’si öneriye destek verirken yine yüzde 47’si karşı çıktığını belirtti. Kararsızlara dair net bir oran paylaşılmazken, araştırmanın hata payı ±2,8 puan olarak açıklandı.

SERBEST DOLAŞIM BİTİYOR MU?

Sağ eğilimli İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) desteklediği girişim, ülkenin nüfus artış hızına karşı bir “kontrol mekanizması” kurulmasını savunuyor. Planın temel hedefi, İsviçre’de daimi ikamet eden nüfusun 2050 yılından önce 10 milyon seviyesini aşmaması.

Ancak öneri yalnızca nüfus sınırıyla sınırlı değil. Paket kapsamında, İsviçre ile Avrupa Birliği arasında yürürlükte bulunan serbest dolaşım anlaşmasının da sonlandırılması gündeme geldi. Bu madde, tartışmanın en kritik başlıklarından biri olarak öne çıktı.

HÜKÜMET KARŞI ÇIKTI

Hükümet kanadı ise plana temkinli ve büyük ölçüde karşı. Yetkililer, söz konusu düzenlemenin Avrupa Birliği ile ilişkileri zedeleyebileceğini, iş gücü hareketliliğini kısıtlayabileceğini ve ekonomik dengeler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Ülkede artan nüfus, özellikle şehirlerde altyapı, konut ve ulaşım sistemleri üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Bu durum, öneriye verilen desteğin belirli kesimlerde yükselmesine neden olurken, iş dünyası temsilcileri ise planın İsviçre’nin ekonomik rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Resmi verilere göre İsviçre’nin nüfusu kısa süre önce 9 milyon barajını aşmış durumda. 2024 itibarıyla ülkedeki yabancı uyruklular toplam nüfusun yüzde 27’sinden fazlasını oluşturuyor.

SEÇMEN KARARI BEKLİYOR

Siyasi arenada ise tablo net bir bölünmeye işaret ediyor. Ülkenin en büyük partisi konumundaki SVP, Avrupa Birliği ile daha derin entegrasyona uzun süredir karşı çıkarken, bu girişimi de “egemenliği koruma adımı” olarak görüyor. Karşıt görüşler ise önerinin İsviçre’yi ekonomik ve diplomatik açıdan zor bir sürece sokabileceğini savundu.

Referandum yaklaşırken gözler artık seçmenin kararına çevrilmiş durumda. Ülkenin gelecekteki demografik yapısını ve Avrupa ile ilişkilerini doğrudan etkileyebilecek oylama, şimdiden Avrupa genelinde de yakından takip edilmeye başlandı.