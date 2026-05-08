ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın tarifelerini yasaya aykırı buldu

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'na dayanarak yürürlüğe koyduğu küresel gümrük vergilerini hukuka aykırı bularak iptal etti. Alınan kararla birlikte söz konusu başkanlık bildirisi geçersiz sayılırken, davacı eyalet ve şirketlerin ödediği vergilerin yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca yürürlüğe konulan küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar, bazı eyaletler ve şirketlerin söz konusu tarifelere karşı açtığı dava sonucunda açıklandı.

Mahkemenin aldığı kararda, Başkan Trump'ın 20 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı "Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması" başlıklı bildirinin geçersiz olduğu belirtildi.

YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE İADE EDİLMESİNE HÜKMEDİLDİ

Davayı açan Washington eyaleti ile "Burlap and Barrel" ve "Basic Fun" şirketleri lehine karar veren mahkeme, bildirinin bu davacılar için uygulanmasının durdurulmasına karar verdi. Ayrıca, söz konusu davacıların 122. Bölüm kapsamında bugüne kadar ödedikleri gümrük vergilerinin yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi.

SÜRECİN ARKA PLANI VE YÜKSEK MAHKEME KARARI

Küresel tarifelere ilişkin bu yargı süreci, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat'ta aldığı bir başka kararın ardından şekillenmişti. Yüksek Mahkeme, Trump'ın daha önce yürürlüğe koyduğu tarifelerin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA), başkana doğrudan tarife koyma yetkisi vermediğine karar vermişti.

Bu kararın alındığı gün Başkan Trump, Yüksek Mahkeme'nin iptal kararına yanıt olarak, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü'nün kendisine verdiği yetkiyi kullanacağını açıklamıştı. Trump, halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında küresel ithalat vergisi getiren yeni bir bildiri imzalamıştı.

Söz konusu kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmış, ancak Başkan Trump 21 Şubat'ta yaptığı yeni bir duyuruyla yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını belirtmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

