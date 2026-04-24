Paşinyan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının ateşe verilmesini kınayarak olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının "sorumsuz ve kabul edilemez" bir eylem olduğu vurgulandı.

Armenpress haber ajansının aktardığına göre, Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından Erivan'da düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesine Başbakan Paşinyan tepki gösterdi. Paşinyan, bayrak yakma eylemini "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

"SORUMSUZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin Armenpress'e açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan ise Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu vurguladı.

Sözcü Bağdasaryan, uluslararası alanda tanınan bir devletin ve özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka bir şekilde yorumlanamayacağını ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

