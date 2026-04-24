Yunanistan NATO maddesini AB için istedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB üyesi bir ülkeye yönelik saldırıda diğer üyelerin yardımını zorunlu kılan 42. maddenin güncellenmesi çağrısında bulunurken, Orta Doğu'daki krizin Yunanistan'daki hayat pahalılığını artırdığını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği’nin savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA TEK BAŞINA DA YANIMIZDA OLABİLİR"

Bölgedeki çatışmalara değinen Miçotakis, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinin, Orta Doğu’daki krizlerde Kıbrıs ile dayanışma içinde hareket ettiğini hatırlattı. Miçotakis, "Bu durum, Avrupa'nın, tehdit altındaki üye ülkelerinin yanında tek başına da durabileceğinin bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

42. MADDENİN GÜNCELLENMESİ ÖNERİSİ

Avrupa Birliği sözleşmesinin 42. maddesinin 7. paragrafını işaret eden Yunan Başbakan, bir AB üyesinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin yardım etmesini öngören bu maddenin artık yeterince etkili olmadığını savundu. Miçotakis, yasal bir güncelleme ile bu yardım mekanizmasının daha işlevsel ve aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK BELİRSİZLİK VE HAYAT PAHALILIĞI

Zirvede ele alınacak konular arasında Körfez bölgesindeki gelişmelerin küresel ekonomiye etkilerinin de olduğunu belirten Miçotakis, jeopolitik risklerin tetiklediği ekonomik belirsizliğin Yunanistan’daki hayat pahalılığını artırdığına dikkat çekti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

