Aziz İhsan Aktaş'ın avukatlarından mahkemeye bilirkişi raporu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen kapsamlı davada yargılama süreci yeni tahliyeler ve kritik raporlarla devam ediyor. Aralarında çok sayıda belediye başkanı ve bürokratın bulunduğu davada son olarak çarşamba günü açıklanan ara kararla birlikte 5 isim daha serbest bırakıldı.

SİLİVRİ’DE TAHLİYE DALGASI GENİŞLİYOR

Mahkeme heyeti tarafından verilen son ara kararda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte Beşiktaş Belediyesi’nde görevli bürokratlar Çağdaş Ateşçi, Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı tesis edildi.

Şubat ayından bu yana süregelen değerlendirmeler kapsamında daha önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali’nin de aralarında bulunduğu toplam 17 kişi özgürlüğüne kavuşmuştu.

Dosya kapsamında halen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 11 ismin tutukluluk hali devam ediyor.

MASAK RAPORUNA KARŞI UZMAN MÜTALAASI

Duruşmanın bugünkü oturumunda suç örgütü lideri suçlaması ile 704 yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş’ın savunma heyeti tarafından mahkemeye bir uzman mütalaası sunuldu. MASAK ve vergi denetim raporlarındaki iddialara karşı sunulan raporda şirket faaliyetlerinin ticari hayatın doğal akışına uygun olduğu ve herhangi bir kamu zararı oluşmadığı savunuldu.

Raporda şirket gelirlerinin akaryakıt ve hizmet satışlarından sağlandığı vurgulanırken tüm para hareketlerinin resmi banka kayıtlarıyla örtüştüğü ifade edildi. "Örgütlü yapı ve sahte fatura" suçlamalarının teknik dayanaktan yoksun olduğu belirtilen mütalaada ihalelerin piyasa koşullarına uygun gerçekleştirildiği savunuldu.

"BİZ İDDİANAMEYİ WHATSAPP GRUPLARINDA GÖRDÜK"

Duruşmada söz alan avukatlar soruşturma aşamasında yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekerek mahkeme heyetine itirazlarını sundu. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın müdafii yargılama sürecini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Sonradan dosyaya eklenmişiz. Yapmak için yapmışlar. İddianamenin kabul olup olmayacağı belli değilken biz iddianameyi WhatsApp gruplarında gördük, ‘oradan alıp okuyalım’ dedik. Başka hangi dosyanızda savcılık suç uydurma gayretinde bulunuyor? Bunu titizlikle incelemenizi rica ediyoruz.

Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanıklardan peş peşe şoke eden açıklama: İkisi de şahit olmamış!

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın avukatları “Belediyelerde kamu zararı oluşmadığına” dair hazırlanan bilirkişi raporunu da mahkemeye teslim etti.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül sunulan belgelerin dava dosyasına dahil edildiğini açıkladı. Yargılama süreci avukatların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla Silivri’de sürüyor.