Beşiktaşlı taraftarların maden işçileri ve meclis tezahüratı gündem oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı takım rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'le berabere kaldı

Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, alt sıradaki rakipleri RAMS Başakşehir ve Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, son sıradaki Fatih Karagümrük'ün puanı 21 oldu.

"MECLİSTE OTURUN PİRZOLA BEDAVA!"

Karşılaşmaya damga vuran ise siyah beyazlı taraftarların Ankara'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle eylem yapan ve polisin müdahalesiyle karşılaşan maden işçilerine destek tezahüratları oldu.

Taraftarlar zaman zaman şu tezahüratı yaptı:



"Mecliste oturun pirzola bedava!

Maden işçileri açlıkla başbaşa açlıkla başbaşa!"