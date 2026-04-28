Sergen Yalçın'dan şoke eden itiraf

Beşiktaş, kendi sahasında Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalırken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan taraftarları şoke eden bir itiraf geldi. Yalçın, "Oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Üzgünüz tabii. Ama sonuçta şampiyonluğu kaybetmedik" dedi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Oyun ve skor beklediğimiz gibi olmadı. İç saha maçlarını iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Takım ve bireysel performans beklentilerin uzağındaydı. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı ama şanssız da olunca kazanamadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bir an evvel problemleri çözüp neler olup bittiğine bakacağız. İyi bir sezon finali yapmak istiyoruz."

"BU TÜR SONUÇLAR OLABİLİYOR"

Ligin bitmesine 3 maç kaldığını hatırlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bitime 3 maç kaldı. 4'üncülük pozisyonunu korumaya çalışıyoruz. Oyun tatmin etmedi. Maçın zor olacağıyla ilgili çok uyardım oyuncuları. Ne olursa olsun iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız ama bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rakip iyi mücadele etti, iyi savunma yaptı. Üzgünüz tabii ama sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Bu tür sonuçlar ligin sonunda olabiliyor. 4 takımın üçü kazanamadı bu hafta. Bu tür skorlar çıkabiliyor. Hedefsiz kalınca işler biraz daha zorlaşıyor. Kupadan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. Çok uyardım ama oyunculara fazla geçmemiş demek ki. Kupa bizim için çok değerli. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz."