Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: Allah'tan Fenerbahçe yenildi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili konuşurken, Fenerbahçe'nin yenilmesinin kendisini kuş gibi hafiflettiğini söyledi.

Tanju Çolak: Tavşan sahnede kocaman tebrikler

Yıldırım, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Samsun’da şampiyonluk kutlamayı hiç düşünmesin. Ali Sami Yen’de Antalyaspor maçında tur atarsa daha iyi olur. Çünkü Galatasaray’ı eli boş göndermek için iştahlıyız. Allah’tan dün gece Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe kazansaydı üzerimizde ciddi bir baskı oluşacaktı. Kuş gibi rahatladım, üzerimdeki yük kalktı.”

"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Yüksel Yıldırım, "Zamanında Mustafa Denizli Samsun’da tur attı. Ondan sonra hiç iyi bir intiba olmadı” dedi.

Galatasaray maçına yenmek için çıkacaklarını belirten Yıldırım, "Ancak yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray’ı kolay kolay yenemiyor” diye konuştu.