Tanju Çolak: Tavşan sahnede kocaman tebrikler

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

Çolak, ilk golü atan futbolcuyu överken, "Tam maç temposuz gidiyor derken 37. dakikada Tavşan sahneye çıktı. Diabate savunmadan topla çıktı, pasını Tavşan’a verdi. Tavşan ceza sahası üzerinden sol ayağıyla köşeye çok iyi vurdu ve Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Tavşan’ın ligdeki ilk golüydü" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR SIKINTIYA SOKMAMASI GEREKİYORDU"

Çolak, Samsunspor'un 3-0 öne geçmesinden sonra maçın 3-2'ye geldiğini belirterek, Samsun Gazetesi'ndeki yazısına şöyle devam etti:

"Tam herkes maç koptu derken, uzatmalarda bir anda şok yaşadık. Önce Güven dönen topu tamamladı ve skor 3-1 oldu. Ardından 90+7’de Meschack sahneye çıktı, attığı golle skoru 3-2’ye getirdi.

Bir anda hepimiz şok olduk.

Samsunspor’un 3-0’dan sonra maçı böyle sıkıntıya sokmaması gerekiyordu. Bu kadar rahat giden karşılaşmada son dakikalarda konsantrasyon kaybı yaşandı ve Alanyaspor yeniden umutlandı.

Ama sonuç değişmedi. Samsunspor, Alanya deplasmanında uzatmalarda işi gereksiz yere zora soksa da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ligde 3’te 3 yapan Samsunsporumuz, rotasyonlu çıktığı maçta bile deplasmanda kazanmayı bildi.

Alanyaspor’a karşı şansımız tutmuyordu; ama bu kez bu şanssızlığı da yendik.

Samsunspor sahaya çıkanıyla, oyuna gireniyle, kenardakiyle, teknik ekibiyle ve yönetimiyle bu galibiyeti hak etti.

Tebrikler çocuklar!

Oynayan, oynamayan bütün futbolcu kardeşlerime; Fink hocaya ve ekibine; başkanımıza ve yönetimimize kocaman tebrikler.

Bu galibiyet sadece 3 puan değil; hedefe yürüyen Samsunspor’un karakter galibiyetidir."