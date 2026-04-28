Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi

TFF 1. Lig'de Erzurumspor'u şampiyon yapan teknik direktör Serkan Özbalta ile ilgili kararın verildiği belirtildi. Özbalta, kararı başkan Ahmet Dal'ın kendisine ilettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu sezon bitmeden ilan eden Erzurumspor'da gözler gelecek sezona çevrildi.
Teknik direktör Serkan Özbalta'nın Süper Lig'de de göreve devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Özbalta, Radyospor'un sorularını yanıtlarken, alınan kararı başkan Ahmet Dal'in kendisine ilettiğini söyledi.

"RESMİ BİR SÖZLEŞME OLMADI"

Serkan Özbalta, "Başkanımız bana devam edeceğimizi söyledi ama henüz resmi bir sözleşme için görüşmemiz olmadı. Bu kararı yönetim verecek, yönetim kurulumuzun takdiridir" dedi.

Erzurumsporumuz, günü çift antrenmanla tamamladı. Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal, bir süre antrenmanı takip ederek, Teknik Direktörümüz Sayın Serkan Özbalta'yla fikir alışverişinde bulundu.
Özbalta, “Sezon başında başkanımız modern futbola uygun, oyun planı olan bir takım istedi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Önceliğimiz ilk 7 idi ancak uzun süre zirve yarışında kaldık ve liderliğe kadar yükseldik. Sonunda da şampiyon olduk. Süper Lig'de asansör takım olmamak için doğru transferler yapmalıyız. Erzurumspor’un güçlü bir tribünü var, bunu sahaya yansıtacak bir kadro kurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

