Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi

TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu sezon bitmeden ilan eden Erzurumspor'da gözler gelecek sezona çevrildi.

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın Süper Lig'de de göreve devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Erzurumspor açıklaması: Bu tesadüfle açıklanamaz

Özbalta, Radyospor'un sorularını yanıtlarken, alınan kararı başkan Ahmet Dal'in kendisine ilettiğini söyledi.

"RESMİ BİR SÖZLEŞME OLMADI"

Serkan Özbalta, "Başkanımız bana devam edeceğimizi söyledi ama henüz resmi bir sözleşme için görüşmemiz olmadı. Bu kararı yönetim verecek, yönetim kurulumuzun takdiridir" dedi.



Özbalta, “Sezon başında başkanımız modern futbola uygun, oyun planı olan bir takım istedi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Önceliğimiz ilk 7 idi ancak uzun süre zirve yarışında kaldık ve liderliğe kadar yükseldik. Sonunda da şampiyon olduk. Süper Lig'de asansör takım olmamak için doğru transferler yapmalıyız. Erzurumspor’un güçlü bir tribünü var, bunu sahaya yansıtacak bir kadro kurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.