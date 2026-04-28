Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldu

TFF Gelişim Ligi U14 finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahasında oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Miran Aren Arslan ve 80+4. dakikada Doğu Kaan Kocabatmaz kaydetti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor

‘Turnuvanın En İyi Teknik Direktörü’ Fenerbahçe U14 Takımı Teknik Sorumlusu Hakan Tecimer, ‘Turnuvanın En Değerli Oyuncusu’ Ayaz Özbuğutu, ‘En Değerli Kaleci’ Ekrem Eren Kanağı ve ‘Turnuvanın Gol Kralı’ ise Egemen Çelik oldu.

YENİLGİSİZ ŞAMPİYON OLDU

U14 Gelişim Ligi’nde normal sezonu 22 galibiyet, 6 beraberlik sonucu 72 puanla namağlup ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 28 haftalık periyotta 70 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Normal sezonun ardından mücadele ettiği B Grubu’nu namağlup lider tamamlayan sarı lacivertliler, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta Gençlerbirliği'ni penaltılarda 4-2 yendi.

Fenerbahçe; Antalyaspor ve Samsunspor'u da 5-0'lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.