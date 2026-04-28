Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldu

TFF Gelişim Ligi U14 final maçında Beşiktaş’ı 2-1 yenen Fenerbahçe, 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahasında oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Miran Aren Arslan ve 80+4. dakikada Doğu Kaan Kocabatmaz kaydetti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyorFenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor

‘Turnuvanın En İyi Teknik Direktörü’ Fenerbahçe U14 Takımı Teknik Sorumlusu Hakan Tecimer, ‘Turnuvanın En Değerli Oyuncusu’ Ayaz Özbuğutu, ‘En Değerli Kaleci’ Ekrem Eren Kanağı ve ‘Turnuvanın Gol Kralı’ ise Egemen Çelik oldu.

YENİLGİSİZ ŞAMPİYON OLDU

U14 Gelişim Ligi’nde normal sezonu 22 galibiyet, 6 beraberlik sonucu 72 puanla namağlup ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 28 haftalık periyotta 70 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Normal sezonun ardından mücadele ettiği B Grubu’nu namağlup lider tamamlayan sarı lacivertliler, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta Gençlerbirliği'ni penaltılarda 4-2 yendi.
Fenerbahçe; Antalyaspor ve Samsunspor'u da 5-0'lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Spor
Elazığspor'un TFF 1. Lig planı: Mucize nasıl gerçek oldu
Elazığspor'un TFF 1. Lig planı: Mucize nasıl gerçek oldu
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor