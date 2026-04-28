Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor

Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de gündem yeniden teknik direktör konusu oldu.

Sarı - Lacivertli camiada öne çıkan isim ise kulübün son şampiyon hocası Ersun Yanal.

Fenerbahçe yönetiminin özellikle yerli teknik direktör üzerinde durduğu ifade edildi.

İsmail Kartal ismi de adaylar arasında yer alırken sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarları da Ersun Yanal'la ilgili kampanya başlattı.

SON ŞAMPİYON HOCA

Ersun Yanal, 2013 - 2014 sezonunda Fenerbahçe’yi Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan isim olarak kulüp tarihine geçti. O dönem oynattığı tempolu futbol ve takım içindeki disiplinli yaklaşımıyla taraftarların gönlünde özel bir yer edinen Yanal, Sarı - Lacivertlilerin ligdeki son şampiyonluk kupasını kazandıran teknik direktör olarak hafızalarda yer alıyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

Tedesco’nun ayrılığı sonrası yönetim, kalan haftalarda Zeki Murat Göle’ye görev verirken, gelecek sezon için farklı alternatifler değerlendiriliyor. Bu noktada Ersun Yanal’ın adı yeniden gündeme geldi. Yanal’ın hem Fenerbahçe geçmişi hem de Türk futbolundaki tecrübesi, camiada “yeniden dönüş” ihtimalini güçlendirdi.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ

2004 - 2005 yılları arasında A Milli Takım'ı da çalıştıran Ersun Yanal, 2006 Dünya Kupası elemeleri sürecinde Ay Yıldızlı ekibi yönetti. Türk futboluna kazandırdığı modern antrenman metotları ve genç oyunculara verdiği önem, deneyimli çalıştırıcının ismini ön plana çıkardı.

BUCASPOR MAÇINI İZLEMİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer alan geçtiğimiz haftalarda Ersun Yanal, Bucaspor - 24 Erzincanspor maçını izlemeye gitti.

Karşılaşmayı 24 Erzincanspor Başkanı Alaattin Güneş ve Fenertalk İletişim Direktörü Özgür Maymen ile takip eden Yanal, maç öncesi sahaya indi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe taraftarları arasında Yanal’ın adı sıkça dile getirilmeye başlandı. Sarı - Lacivertliler şampiyonlukta imzası bulunan Ersun Yanal'ın yeniden göreve gelmesi için harekete geçti.