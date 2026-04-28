Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor
Fenerbahçe'de Tedesco'nun ayrılığı sonrası gözler Sarı - Lacivertli takımın başına geçecek isme çevrildi. Yönetimin Türk teknik adam tercihi üzerinde durduğu belirtilirken Ersun Yanal ismi ön plana çıktı.

Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de gündem yeniden teknik direktör konusu oldu.
Sarı - Lacivertli camiada öne çıkan isim ise kulübün son şampiyon hocası Ersun Yanal.
Fenerbahçe yönetiminin özellikle yerli teknik direktör üzerinde durduğu ifade edildi.
İsmail Kartal ismi de adaylar arasında yer alırken sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarları da Ersun Yanal'la ilgili kampanya başlattı.

SON ŞAMPİYON HOCA

Ersun Yanal, 2013 - 2014 sezonunda Fenerbahçe’yi Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan isim olarak kulüp tarihine geçti. O dönem oynattığı tempolu futbol ve takım içindeki disiplinli yaklaşımıyla taraftarların gönlünde özel bir yer edinen Yanal, Sarı - Lacivertlilerin ligdeki son şampiyonluk kupasını kazandıran teknik direktör olarak hafızalarda yer alıyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

Tedesco’nun ayrılığı sonrası yönetim, kalan haftalarda Zeki Murat Göle’ye görev verirken, gelecek sezon için farklı alternatifler değerlendiriliyor. Bu noktada Ersun Yanal’ın adı yeniden gündeme geldi. Yanal’ın hem Fenerbahçe geçmişi hem de Türk futbolundaki tecrübesi, camiada “yeniden dönüş” ihtimalini güçlendirdi.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ

2004 - 2005 yılları arasında A Milli Takım'ı da çalıştıran Ersun Yanal, 2006 Dünya Kupası elemeleri sürecinde Ay Yıldızlı ekibi yönetti. Türk futboluna kazandırdığı modern antrenman metotları ve genç oyunculara verdiği önem, deneyimli çalıştırıcının ismini ön plana çıkardı.

BUCASPOR MAÇINI İZLEMİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer alan geçtiğimiz haftalarda Ersun Yanal, Bucaspor - 24 Erzincanspor maçını izlemeye gitti.

Karşılaşmayı 24 Erzincanspor Başkanı Alaattin Güneş ve Fenertalk İletişim Direktörü Özgür Maymen ile takip eden Yanal, maç öncesi sahaya indi.

Ersun Yanal geldi: Maçta gol yağmuru olduErsun Yanal geldi: Maçta gol yağmuru oldu

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe taraftarları arasında Yanal’ın adı sıkça dile getirilmeye başlandı. Sarı - Lacivertliler şampiyonlukta imzası bulunan Ersun Yanal'ın yeniden göreve gelmesi için harekete geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Spor
Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi
Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi
Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?
Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?