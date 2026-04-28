Karşıyaka 2 maça kaldı

Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevini Ahmet Kandemir devraldıktan sonra çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanıp küme düşmekten kurtulmak için umutlanan Karşıyaka'nın önünde final gibi iki hafta kaldı.

Ligde Karşıyaka son iki haftaya 8 galibiyetle düşme hattında girerken, Bursaspor, Manisa Basket, Mersin Spor ve bir maçı eksik Aliağa Petkimspor'un 9'ar galibiyeti bulunuyor. Tofaş'ın ise 10 galibiyeti var.

Sezon sonunda 6 takımın ligi aynı galibiyet sayısıyla bitirme ihtimali bile var. Son haftalarda takımı, teknik heyeti ve taraftarıyla müthiş bir savaş verip kurtuluş ateşini yakan Kaf-Kaf, rakipleri Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacağı son iki maçı da kazanarak kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

KTİTİK MAÇLAR ÖNCESİ GÖZLER RAKİPLERDE OLACAK

Bu hafta oynanacak Tofaş-Karşıyaka, Erokspor-Bursaspor, Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray-Manisa Basket, Mersin Spor-Anadolu Efes maçları düşme korkusu yaşayan 6 takım için de büyük önem taşıyacak.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

