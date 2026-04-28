Serdar Dursun kendisine gelen teklifleri duyurdu

Kocaelispor'da forma giyen Serdar Dursun, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun, bugünkü antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Kocaelispor'u ilk günden beri sevdim. Güzel bir camia, taraftarı olan bir camia. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı cidden çok sevdim. 7 gol, 1 asistle oynuyorum şu an. Oynama süreme göre bayağı iyi. Forvet olarak çok pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana da şu an teklifler geliyor. Bakalım kulüp uzatmak isteyecek mi istemeyecek mi? Ona göre sezon sonu bakacağız. Doğal olarak yurt içi ve yurt dışından çoğu takım arıyor" ifadelerini kullandı.

"3 MAÇ KADERİMİ BELİRLEYECEK"

Kendi performansını da değerlendiren Serdar Dursun, şunları kaydetti:

Serdar Dursun sözünü tuttu

"Altıncı haftada geldim, o dönem 1 puanımız vardı. Şu an 36 puan. 14 maç ligde ilk 11 oynadım. Ekim 18'den Aralık 15'e kadar oynadım. O dönemlerin iyi geçtiğini düşünüyorum. Aralık 20'den 15 Şubat'a kadar daha çok oyuna giren bir oyuncuydum. Şubat 15'ten nisanın başlarına kadar ilk 11 çıktım çoğu maça. Şu ana bakarsak 15 maç ilk 11'de 7 gol, 1 asist. Gol olarak bence iyi. Üç maçımız daha var. Hedefim 3 gol atıp 10 golü bulmak, 10 golün üstüne çıkmak. Bu 3 maç hem ligin kaderini hem benim kaderimi belirleyecek maçlar olacak çünkü hedeflerimde milli takım var. Ondan dolayı bu 3 maçı iyi geçirmek istiyorum." (AA)