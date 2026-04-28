Sürpriz Jose Mourinho gelişmesi

Sürpriz Jose Mourinho gelişmesi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya flaş bir talip çıktı.

İspanyol devi Real Madrid, Alvaro Arbeloa’nın ardından gelecek sezon için yeni teknik direktörünü arıyor. Kulüp içinde gündeme gelen en güçlü adaylardan biri ise Benfica’nın başında bulunan Jose Mourinho.

The Athletic’in haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu kez teknik direktör seçimini bizzat kendisi yapacak. Geçen sezon Xabi Alonso’nun göreve getirilmesinde genel menajer Jose Angel Sanchez’in rolü öne çıkmıştı. Ancak yeni dönemde karar tamamen Perez’in elinde olacak.

Perez’in favori teknik direktörünün Jose Mourinho olduğu belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcı, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve özellikle 2012’de 100 puanla kazanılan La Liga şampiyonluğu ile tarihe geçmişti. O dönemde ayrıca İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası da kazanılmıştı.

Mourinho’nun Benfica ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmede sezonun bitiminden sonraki 10 gün içinde geçerli olan yaklaşık 3 milyon euro’luk fesih maddesi yer alıyor. Bu durum, Real Madrid’in olası hamlesini kolaylaştırabilecek bir detay olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar Perez’in Mourinho’ya sıcak baktığı ifade edilse de, kulüp içinde bu tercihe karşı çıkan isimlerin de bulunduğu aktarılıyor. Mourinho’nun geçmişteki sert yönetim tarzı ve kulüp içi dengelere etkisi, tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Real Madrid’de teknik direktör arayışı sürerken, Mourinho’nun adı yeniden Santiago Bernabéu ile anılıyor. Başkan Perez’in tercihi belirleyici olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

