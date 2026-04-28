Sinan Engin Samsunspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.

31. hafta maçında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala büyük bir avantajı eline geçirdi.

Sarı-kırmızılılar haftayı 74 puanla kapatırken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanla kapattı.

İŞTE GEREKEN PUAN

Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 1 galibiyet alması halinde üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Aynı zamanda 3 beraberlikle sahadan ayrılması halinde de şampiyonluğu garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar Samsunspor deplasmanı sonrası sahasında Antalyaspor, ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Yorumcu Sinan Engin, Samsunspor-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Sinan Engin, Galatasaray'ın Samsunspor'u yenip şampiyonluğa ulaşacağını ifade etti.