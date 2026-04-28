Sinan Engin Samsunspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.
31. hafta maçında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala büyük bir avantajı eline geçirdi.
Sarı-kırmızılılar haftayı 74 puanla kapatırken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanla kapattı.
İŞTE GEREKEN PUAN
Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 1 galibiyet alması halinde üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Aynı zamanda 3 beraberlikle sahadan ayrılması halinde de şampiyonluğu garantileyecek.
Sarı-kırmızılılar Samsunspor deplasmanı sonrası sahasında Antalyaspor, ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Yorumcu Sinan Engin, Samsunspor-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Sinan Engin, Galatasaray'ın Samsunspor'u yenip şampiyonluğa ulaşacağını ifade etti.