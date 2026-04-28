Fenerbahçe yönetimi Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdi.

Karar, Tedesco'nun yanı sıra futbolcular için de sürpriz oldu.

Tedesco şaşkına döndü: İlk kez açıkladı

Sarı lacivertli yönetim aldığı kararı Tedesco'ya ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

"SİZİNLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ"

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio da teknik direktör Domenico Tedesco'ya duygusal bir mesajla veda etti.



Marco Asensio, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecek için size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!"

Anderson Talisca ise paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



“Mister, her şey için teşekkür ederim. Senden çok şey öğrendim, sen inanılmaz bir insansın. Tanrı sana güzel bir gelecek nasip etsin.”

Kerem Aktürkoğlu da "Yolunuz açık olsun, her şey için teşekkürler hocam” derken, Milan Skriniar şunları yazdı:



“Her şey için minnettarım hocam. Sana ve ekibine başarılar diliyorum.”