Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada ayrılığın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

“BEKLENMEDİK BİR KARAR”

Şaşkınlığını gizleyemeyen Tedesco, “Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR”

Deneyimli çalıştırıcı, futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime dikkat çekerek, “Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Başladığımda hedefimiz sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmiştekinden farklı bir şekilde ele almak istedik” dedi.

“ÜZÜCÜ BİR DURUM”

Ayrılık sürecini değerlendirirken duygusal ifadeler kullanan Tedesco, “İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

45 MAÇTA 2 PUAN

40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 resmi maçta maç başına 2,0 puan ortalaması yakaladı. Basına yansıyan bilgilere göre kulüp, Tedesco’ya yaklaşık 500 bin euro tazminat ödedi.

BAŞ DÖNDÜREN DEĞİŞİM

Son yıllarda teknik direktör değişimlerinin sık yaşandığı Fenerbahçe’de Tedesco, ayrılan dördüncü isim oldu. Daha önce Jose Mourinho (2,02), İsmail Kartal (2,4) ve Jorge Jesus (2,23) da yüksek puan ortalamalarına rağmen birer sezon görev yapabilmişti. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde Galatasaray’ın 7 puan gerisinde bulunurken Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde veda etti.

ALMAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Domenico Tedesco'nun ayrılığı Almanya’da geniş yankı buldu. Önde gelen spor yayın organları ayrılığı farklı başlıklarla duyurdu.

SPORT 1: ŞAMPİYONLUK ŞANSI SIFIRA İNDİ

Sport 1, “Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisinden sadece bir gün sonra Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Tedesco, Jose Mourinho’nun yerine göreve gelmişti. 45 maçta ortalama 2 puan topladı ancak derbi sonrası şampiyonluk şansı neredeyse sıfıra indi” ifadelerini kullandı.

KICKER: BİR KEZ DAHA KULÜPSÜZ

Kicker, Tedesco’nun Fenerbahçe’deki sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

Derbi mağlubiyetinin ardından ayrılık geldi. 2025’in ağustosunda Mourinho’nun yerine getirilen Tedesco, ligde zirveye çıkma hedefiyle göreve başlamıştı. Ancak on beraberlik Galatasaray ile rekabeti zora soktu. İstanbul’da sekiz ay geçirdikten sonra bir kez daha kulüpsüz durumda.

BILD: DERBİ MAĞLUBİYETİNİN SONUÇLARI VAR

Bild, ayrılığı kısa ve net bir şekilde duyurdu:

Derbi mağlubiyetinin sonuçları var. Fenerbahçe, Domenico Tedesco’yu görevden aldı. Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık yenilgi bu kararı getirdi.

SPORTSCHAU: SADECE MATEMATİKSEL ŞANS KALDI

Sportschau ise Fenerbahçe’nin ligdeki durumuna dikkat çekti:

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı aldığı ağır yenilginin ardından Tedesco’yu kovdu. Son dört sezonda Süper Lig’de ikinci sırada kalan Fenerbahçe, pazar günü derbide 3-0 mağlup oldu. Şampiyonluk şansı sadece matematiksel olarak kaldı. Galatasaray’ın yedi puan gerisinde bulunuyor.