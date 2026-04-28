Tanju Çolak kestirip attı: Çok acı çekerler

Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'ın göndermesi gereken futbolcuları açıkladı. Çolak, "Şampiyonluktan sonra teşekkür edin, yollayın. Futbolda dün yoktur. Bugün veya yarın vardır" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'ın bazı oyuncularını göndermesi gerektiğini ileri sürdü.
Çolak katıldığı yayında "Galatasaray'da revizyona gidilmesi lazım. 5-6 oyuncu yollanmalı" dedi.

Çolak, şöyle devam etti:
"Bunları söylemekten bıkmayacağım. Kulaklarını iyi açsınlar. Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Icardi, Ahmed Kutucu'yu yollayın gitsin. Davinson Sanchez de sallanıyor, yollayın gitsin."

"FUTBOLDA DÜN YOKTUR BUGÜN VEYA YARIN VARDIR"

Galatasaray gelecek sezon bu futbolcularla yine oynaması halinde çok acı çekeceğini ileri süren Tanju Çolak, "Bu oyuncuların aldığı ücret 30 milyon Euro. Bu paraya neler alınır neler" dedi.
Çolak, "Şampiyonluktan sonra teşekkür edin, yollayın. Futbolda dün yoktur, bugün veya yarın vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
