Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilgi, Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Sarı-lacivertli kulüp, sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONRASI KARAR

Derbi mağlubiyetinin ardından futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, yönetim kurulunun acil toplanacağını açıklamıştı. Normalde pazartesi günleri 19.00’da yapılan toplantı bu kez 14.00’e çekildi ve yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası yönetim kurulu Samandıra Tesisleri’ne giderek teknik ekip ve futbolcularla görüşme yaptı.

TEDESCO VE ÖZEK’E VEDA

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi’nin görevine son verildiği duyuruldu. Kalan 3 haftada takımın başında Zeki Murat Göle’nin sahaya çıkacağı belirtildi.

“KÖSTEBEK” İDDİASI

Tedesco’nun Samandıra’da basına yönelik “köstebek” iddialarının yönetimi rahatsız ettiği ve bu nedenle sezon sonu beklenmeden ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.

CAMİADA SEÇİM BEKLENTİSİ

Sadettin Saran’ın hamleleri ve yönetimin olağanüstü seçim ihtimali, camiada yeni bir sürecin başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında havlu atmasının ardından alınan bu karar, kulübün geleceği için kritik bir dönemeç olarak dikkat çekti.