Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun tazminatı belli oldu. 7,5 ay görevde kalan, Süper Kupa'yı kazanan Tedesco, 45 resmi maçta 26 galibiyet aldı.

Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay görevde kalıp bir kupa kazandı.
Fenerbahçe ile 13 Eylül 2025'te sözleşme imzalayan Domenico Tedesco, dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirildi.

İtalyan çalıştırıcının takımın başına geçmesinden 8 gün sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.
Yeni başkan ve yönetimin "Yola devam" dediği Domenico Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışında tuttu.
Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 45 resmi maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 kez de yenildi.

SÜPER KUPA'YI KALDIRDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Adana'da oynanan mücadelede Samsunspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Domenico Tedesco yönetiminde Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, son 3 sezondaki ilk kupasını kaldırdı.

İŞTE ÖDENECEK TAZMİNAT

Fenerbahçe'de görevine son verilen Domenico Tedesco'ya ödenecek tazminat da belli oldu. Sabah'taki habere göre Tedesco, sözleşmesinin fesh edilmesi karşılığında 500 bin euro alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
