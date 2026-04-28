Sadettin Saran'dan Şampiyonlar Ligi mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık yenilginin ardından Samandıra Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi.

HT Spor’dan Alper Yemeniciler’in haberine göre, Saran toplantıda hem teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını hem de seçim kararını oyunculara açıkladı.

Fenerbahçe'nin seçime gideceği tarih açıklandı!

“BU TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ HAK EDİYOR”

Saran, futbolculara yaptığı konuşmada, “Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçı kazanıp takımı Şampiyonlar Ligi’ne götürün” ifadelerini kullandı ve Şampiyonlar Ligi mesajı verdi.

TEDESCO KARARI VE GEREKÇESİ

Başkan, Tedesco ile yolların ayrılmasını ise şu sözlerle açıkladı:

Gelecek yönetimin önünü açmak için bu kararı aldım.

HELİKOPTERLE GELDİ

Sadettin Saran Samandıra'ya helikopteriyle geldi.

SON 3 HAFTA KRİTİK

Sarı-lacivertliler için sezonun kalan 3 haftası büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bileti için son kozlarını oynayacak.